Будущее Украины в Европейском Союзе необратимо – еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос

Член Европейской комиссии Марта Кос выступила во время дебатов в Европейском парламенте, посвященных гарантиям безопасности и справедливому миру для Украины. Она подчеркнула, что путь Украины в ЕС - необратим, несмотря на все трудности, с которыми сталкивается наше государство во время войны, сообщили в Верховной Раде Украины, пишет УНН.

Хотела бы подчеркнуть, что утверждения некоторых людей о том, что мы застряли в процессе расширения, не соответствуют действительности. С технической точки зрения мы действительно много работаем, и через несколько недель мы будем готовы открыть все кластеры, но решение должен принять Совет ЕС. Поэтому я призываю Совет без дальнейших задержек принять решение об открытии первого кластера