Будущее Украины в Европейском Союзе необратимо – еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос
Киев • УНН
Член Еврокомиссии Марта Кос заявила о необратимости пути Украины в ЕС, подчеркнув, что членство является гарантией безопасности для Украины и Европы. Она призвала Совет ЕС принять решение об открытии первого кластера переговоров.
Член Европейской комиссии Марта Кос выступила во время дебатов в Европейском парламенте, посвященных гарантиям безопасности и справедливому миру для Украины. Она подчеркнула, что путь Украины в ЕС - необратим, несмотря на все трудности, с которыми сталкивается наше государство во время войны, сообщили в Верховной Раде Украины, пишет УНН.
Детали
Хотела бы подчеркнуть, что утверждения некоторых людей о том, что мы застряли в процессе расширения, не соответствуют действительности. С технической точки зрения мы действительно много работаем, и через несколько недель мы будем готовы открыть все кластеры, но решение должен принять Совет ЕС. Поэтому я призываю Совет без дальнейших задержек принять решение об открытии первого кластера
Марта Кос подчеркнула, что членство Украины в Евросоюзе является не только вопросом реформ, но и важной гарантией безопасности для самой Украины и для всей Европы. Еврокомиссар призвала Европарламент, Еврокомиссию и Совет ЕС оставаться едиными в поддержке Киева и проявить политическое мужество, чтобы европейское будущее Украины стало реальностью.
Украина отличается решимостью преодолевать вызовы, даже борясь за само выживание. Ее будущее - в Европе, и каждый шаг вперед делает наш Союз безопаснее, сильнее и более целостным
Дополнение
Украина и Еврокомиссия начали скрининг законодательства Украины по переговорному разделу в кластере о сельском хозяйстве. Это последний кластер о переговорах, по которому Еврокомиссия анализирует законодательство Украины.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко поблагодарила правительство Словакии за непоколебимую поддержку евроинтеграционных стремлений Украины и необходимости скорейшего открытия переговорных кластеров с ЕС одновременно для Украины и Молдовы.