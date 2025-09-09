$41.250.03
Эксклюзив
07:55 • 27148 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
07:10 • 39835 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
07:01 • 36528 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
06:31 • 23696 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 22138 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 24328 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 36872 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 50214 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 28641 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 49721 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Будущее Украины в Европейском Союзе необратимо – еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Член Еврокомиссии Марта Кос заявила о необратимости пути Украины в ЕС, подчеркнув, что членство является гарантией безопасности для Украины и Европы. Она призвала Совет ЕС принять решение об открытии первого кластера переговоров.

Будущее Украины в Европейском Союзе необратимо – еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос

Член Европейской комиссии Марта Кос выступила во время дебатов в Европейском парламенте, посвященных гарантиям безопасности и справедливому миру для Украины. Она подчеркнула, что путь Украины в ЕС - необратим, несмотря на все трудности, с которыми сталкивается наше государство во время войны, сообщили в Верховной Раде Украины, пишет УНН.

Детали

Хотела бы подчеркнуть, что утверждения некоторых людей о том, что мы застряли в процессе расширения, не соответствуют действительности. С технической точки зрения мы действительно много работаем, и через несколько недель мы будем готовы открыть все кластеры, но решение должен принять Совет ЕС. Поэтому я призываю Совет без дальнейших задержек принять решение об открытии первого кластера

- подчеркнула Кос.

Марта Кос подчеркнула, что членство Украины в Евросоюзе является не только вопросом реформ, но и важной гарантией безопасности для самой Украины и для всей Европы. Еврокомиссар призвала Европарламент, Еврокомиссию и Совет ЕС оставаться едиными в поддержке Киева и проявить политическое мужество, чтобы европейское будущее Украины стало реальностью.

Украина отличается решимостью преодолевать вызовы, даже борясь за само выживание. Ее будущее - в Европе, и каждый шаг вперед делает наш Союз безопаснее, сильнее и более целостным

 - сказала еврокомиссар.

Дополнение

Украина и Еврокомиссия начали скрининг законодательства Украины по переговорному разделу в кластере о сельском хозяйстве. Это последний кластер о переговорах, по которому Еврокомиссия анализирует законодательство Украины.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко поблагодарила правительство Словакии за непоколебимую поддержку евроинтеграционных стремлений Украины и необходимости скорейшего открытия переговорных кластеров с ЕС одновременно для Украины и Молдовы.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Европейский парламент
Совет Европейского Союза
Европейская комиссия
Верховная Рада
Европа
Словакия
Украина
Молдова
Киев