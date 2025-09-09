$41.250.03
Ексклюзив
07:55 • 27210 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
07:10 • 40062 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
07:01 • 36719 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
06:31 • 23820 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 22243 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 24379 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 36923 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 50295 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 28653 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 49745 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Майбутнє України в Європейському Союзі є безповоротним - єврокомісар з питань розширення ЄС Марта Кос

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Член Єврокомісії Марта Кос заявила про незворотність шляху України до ЄС, підкресливши, що членство є гарантією безпеки для України та Європи. Вона закликала Раду ЄС ухвалити рішення про відкриття першого кластера переговорів.

Майбутнє України в Європейському Союзі є безповоротним - єврокомісар з питань розширення ЄС Марта Кос

Член Європейської комісії Марта Кос виступила під час дебатів у Європейському парламенті, присвячених гарантіям безпеки та справедливому миру для України. Вона наголосила, що шлях України до ЄС - незворотний, попри всі труднощі, з якими стикається наша держава у час війни, повідомили у Верховній Раді України, пише УНН.

Деталі

Хотіла би наголосити, що твердження деяких людей про те, що ми застрягли в процесі розширення, не відповідають дійсності. З технічної точки зору ми дійсно багато працюємо, і за кілька тижнів ми будемо готові відкрити всі кластери, але рішення має ухвалити Рада ЄС. Тому я закликаю Раду без подальших затримок ухвалити рішення про відкриття першого кластера

- наголосила Кос.

Марта Кос підкреслила, що членство України в Євросоюзі є не лише питанням реформ, а й важливою гарантією безпеки для самої України та для всієї Європи. Єврокомісарка закликала Європарламент, Єврокомісію та Раду ЄС залишатися єдиними у підтримці Києва та проявити політичну мужність, щоб європейське майбутнє України стало реальністю.

Україна відзначається рішучістю долати виклики, навіть борючись за саме виживання. Її майбутнє - в Європі, і кожен крок уперед робить наш Союз безпечнішим, сильнішим і більш цілісним

 - сказала єврокомісар.

Доповнення

Україна та Єврокомісія розпочали скрінінг законодавства України за переговорним розділом у кластері про сільське господарство. Це останній кластер про переговори, за яким Єврокомісія аналізує законодавство України.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко подякувала уряду Словаччини за непохитну підтримку євроінтеграційних прагнень України та необхідності якомога швидшого відкриття переговорних кластерів з ЄС одночасно для України та Молдови.

Павло Зінченко

