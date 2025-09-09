Майбутнє України в Європейському Союзі є безповоротним - єврокомісар з питань розширення ЄС Марта Кос
Київ • УНН
Член Єврокомісії Марта Кос заявила про незворотність шляху України до ЄС, підкресливши, що членство є гарантією безпеки для України та Європи. Вона закликала Раду ЄС ухвалити рішення про відкриття першого кластера переговорів.
Член Європейської комісії Марта Кос виступила під час дебатів у Європейському парламенті, присвячених гарантіям безпеки та справедливому миру для України. Вона наголосила, що шлях України до ЄС - незворотний, попри всі труднощі, з якими стикається наша держава у час війни, повідомили у Верховній Раді України, пише УНН.
Деталі
Хотіла би наголосити, що твердження деяких людей про те, що ми застрягли в процесі розширення, не відповідають дійсності. З технічної точки зору ми дійсно багато працюємо, і за кілька тижнів ми будемо готові відкрити всі кластери, але рішення має ухвалити Рада ЄС. Тому я закликаю Раду без подальших затримок ухвалити рішення про відкриття першого кластера
Марта Кос підкреслила, що членство України в Євросоюзі є не лише питанням реформ, а й важливою гарантією безпеки для самої України та для всієї Європи. Єврокомісарка закликала Європарламент, Єврокомісію та Раду ЄС залишатися єдиними у підтримці Києва та проявити політичну мужність, щоб європейське майбутнє України стало реальністю.
Україна відзначається рішучістю долати виклики, навіть борючись за саме виживання. Її майбутнє - в Європі, і кожен крок уперед робить наш Союз безпечнішим, сильнішим і більш цілісним
Доповнення
Україна та Єврокомісія розпочали скрінінг законодавства України за переговорним розділом у кластері про сільське господарство. Це останній кластер про переговори, за яким Єврокомісія аналізує законодавство України.
Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко подякувала уряду Словаччини за непохитну підтримку євроінтеграційних прагнень України та необхідності якомога швидшого відкриття переговорних кластерів з ЄС одночасно для України та Молдови.