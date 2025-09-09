Майбутнє України в Європейському Союзі є безповоротним - єврокомісар з питань розширення ЄС Марта Кос

Член Європейської комісії Марта Кос виступила під час дебатів у Європейському парламенті, присвячених гарантіям безпеки та справедливому миру для України. Вона наголосила, що шлях України до ЄС - незворотний, попри всі труднощі, з якими стикається наша держава у час війни, повідомили у Верховній Раді України, пише УНН.

Хотіла би наголосити, що твердження деяких людей про те, що ми застрягли в процесі розширення, не відповідають дійсності. З технічної точки зору ми дійсно багато працюємо, і за кілька тижнів ми будемо готові відкрити всі кластери, але рішення має ухвалити Рада ЄС. Тому я закликаю Раду без подальших затримок ухвалити рішення про відкриття першого кластера