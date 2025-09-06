Свириденко подякувала Фіцо за "непохитну підтримку євроінтеграційних прагнень України"

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко подякувала уряду Словаччини за непохитну підтримку євроінтеграційних прагнень України та необхідності якомога швидшого відкриття переговорних кластерів з ЄС одночасно для України та Молдови. Про це вона написала у Telegram за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, повідомляє УНН.

За словами Свириденко, під час зустрічі сторони приділили увагу економічній співпраці двох країн.

Ми обговорили стан реалізації ключових інфраструктурних та енергетичних проєктів та у цьому контексті привітали відкриття вузькоколійної залізничної ділянки між Ужгородом та Чопом. Це перша євроколія, збудована в Україні, яка відкриває можливості для розвитку пасажирських сполучень з низкою європейських столиць