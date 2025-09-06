Свириденко подякувала Фіцо за "непохитну підтримку євроінтеграційних прагнень України"

$41.350.02
5 вересня, 16:47 • 10511 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 18717 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 23875 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 20487 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 33033 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 40258 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 35248 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 63877 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 46054 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 57229 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
Словаччина підтримує Україну в русі у Євросоюз - Зеленський5 вересня, 15:17 • 3898 перегляди
Нардеп приховав п'ять квартир та елітний позашляховик на 8 мільйонів. САП подала позов до суду5 вересня, 15:32 • 6582 перегляди
Фіцо запевняє, що путін не просив про енергетичну блокаду України5 вересня, 16:17 • 4182 перегляди
У Німеччині запрацював найшвидший суперкомп'ютер Європи5 вересня, 16:33 • 3386 перегляди
Спецзагін ВМС врятував чотирьох українських військових, які понад три роки переховувалися на окупованих територіяхVideo19:05 • 9372 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 23878 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 22535 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 46471 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo5 вересня, 06:13 • 63877 перегляди
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту4 вересня, 18:50 • 45648 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Юлія Свириденко
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Словаччина
Пентагон
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 33043 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 82757 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 32092 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 36739 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 37996 перегляди
The Times
Financial Times
Фейкові новини
Fox News
Ту-22М

Свириденко подякувала Фіцо за "непохитну підтримку євроінтеграційних прагнень України"

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Україна подякувала Словаччині за підтримку євроінтеграційних прагнень та відкриття переговорних кластерів з ЄС. Сторони обговорили економічну співпрацю, інфраструктурні та енергетичні проєкти, включаючи залізничну ділянку Ужгород-Чоп.

Свириденко подякувала Фіцо за "непохитну підтримку євроінтеграційних прагнень України"

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко подякувала уряду Словаччини за непохитну підтримку євроінтеграційних прагнень України та необхідності якомога швидшого відкриття переговорних кластерів з ЄС одночасно для України та Молдови. Про це вона написала у Telegram за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, повідомляє УНН.

Деталі

За словами Свириденко, під час зустрічі сторони приділили увагу економічній співпраці двох країн.

Ми обговорили стан реалізації ключових інфраструктурних та енергетичних проєктів та у цьому контексті привітали відкриття вузькоколійної залізничної ділянки між Ужгородом та Чопом. Це перша євроколія, збудована в Україні, яка відкриває можливості для розвитку пасажирських сполучень з низкою європейських столиць

- зазначила прем'єрка.

Вона додала, що сторони також домовилися працювати над змістовним наповненням чергового раунду спільних консультацій урядів, які найближчим часом відбудуться в Словаччині.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підтримку Словаччиною вступу України до Євросоюзу. Це розглядається Києвом як частина безпекових гарантій для України, про що заявив Зеленський після зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Фіцо запевняє, що путін не просив про енергетичну блокаду України05.09.25, 19:17 • 4212 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітика
Роберт Фіцо
Європейський Союз
Словаччина
Україна