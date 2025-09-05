Словаччина підтримує Україну в русі у Євросоюз - Зеленський

Словаччина підтримує Україну в русі у Євросоюз. Ми розглядаємо вступ України у Євросоюз як частину безпекових гарантій. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільного з Прем’єр-міністром Словаччини спілкування з представниками ЗМІ, передає УНН.

Сьогодні в Україні – Прем’єр-міністр Словаччини, і в нас сьогодні була змістовна розмова. Важливо, що є цей наш діалог. Ми будемо продовжувати обов’язково цей діалог. Пан Прем’єр-міністр Словаччини в Ужгороді не вперше, але це перша наша зустріч – зустріч саме тут, і маємо зберігати прагматичний характер роботи, як сьогодні. І важливо, щоб це мало продовження на рівні міністрів, на рівні наших інституцій, а не тільки на рівні лідерів. Зокрема, ми домовились провести в жовтні засідання міжурядової комісії - заявив Зеленський.

Лідери обговорили ключові теми – те, що принципово для України, і те, що принципово для Словаччини.

Я поінформував про нашу розмову вчора з Президентом Трампом, також про роботу з лідерами коаліції охочих для наближення миру та гарантування безпеки України. України, а отже – усіх наших сусідів. Російська агресія, намагання дестабілізувати життя України, інших країн ніколи не завершуються однією країною. Маємо зробити все, щоб негативні сторінки історії не повторились ані для України, ані для Словаччини, ані для інших країн Центральної Європи - додав Президент України.

Фіцо поінформував Зеленського про свої контакти в Китаї.

Ми бачили, хто там був і хто що говорив, як поводився. Важливо, щоб путін не сприймав такі свої візити як індульгенцію. Мир не має альтернатив, і ми виступаємо за мир. Треба завершити війну, і це повинна зробити саме Росія як єдиний суб’єкт, який цю війну почав і який, на жаль, затягує її. Ми в Україні хочемо миру. Ми розраховуємо на підтримку наших мирних зусиль, і Роберт запевнив, що Словаччина буде разом із нами та з іншими партнерами в роботі заради миру - додав Зеленський.

Обговорили лідери й тематику безпекових гарантій для України. Глава держави наголосив, що Словаччина готова визначити свою позицію щодо цього та відкрита до діалогу з нами.

Я хочу відзначити, що Словаччина підтримує Україну в русі у Євросоюз. Дякуємо за цю підтримку. Це для нас дуже вагомо. Зараз тривають перемовини, і Україна заслуговує на відкриття, відповідно, кластерів. Ми розглядаємо вступ України у Євросоюз як частину безпекових гарантій для нас, і це позитивно сприймається очільниками європейських інституцій, і в європейських столицях, і у Вашингтоні нас підтримують дуже. Це важливо. Дякую, пане Прем’єр-міністр, що ви підтримуєте рух України у Євросоюз. Однаково ми бачимо й те, що Україна та Молдова мають і надалі разом рухатися до членства у Євросоюзі - резюмував Зеленський.

