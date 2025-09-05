Словакия поддерживает Украину в движении в Евросоюз - Зеленский

Словакия поддерживает Украину в движении в Евросоюз. Мы рассматриваем вступление Украины в Евросоюз как часть гарантий безопасности. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного с Премьер-министром Словакии общения с представителями СМИ, передает УНН.

Сегодня в Украине – Премьер-министр Словакии, и у нас сегодня был содержательный разговор. Важно, что есть этот наш диалог. Мы будем продолжать обязательно этот диалог. Господин Премьер-министр Словакии в Ужгороде не впервые, но это первая наша встреча – встреча именно здесь, и должны сохранять прагматичный характер работы, как сегодня. И важно, чтобы это имело продолжение на уровне министров, на уровне наших институций, а не только на уровне лидеров. В частности, мы договорились провести в октябре заседание межправительственной комиссии - заявил Зеленский.

Лидеры обсудили ключевые темы – то, что принципиально для Украины, и то, что принципиально для Словакии.

Я проинформировал о нашем разговоре вчера с Президентом Трампом, также о работе с лидерами коалиции желающих для приближения мира и обеспечения безопасности Украины. Украины, а значит – всех наших соседей. Российская агрессия, попытки дестабилизировать жизнь Украины, других стран никогда не завершаются одной страной. Должны сделать все, чтобы негативные страницы истории не повторились ни для Украины, ни для Словакии, ни для других стран Центральной Европы - добавил Президент Украины.

Фицо проинформировал Зеленского о своих контактах в Китае.

Мы видели, кто там был и кто что говорил, как себя вел. Важно, чтобы Путин не воспринимал такие свои визиты как индульгенцию. Мир не имеет альтернатив, и мы выступаем за мир. Надо завершить войну, и это должна сделать именно россия как единственный субъект, который эту войну начал и который, к сожалению, затягивает ее. Мы в Украине хотим мира. Мы рассчитываем на поддержку наших мирных усилий, и Роберт заверил, что Словакия будет вместе с нами и с другими партнерами в работе ради мира - добавил Зеленский.

Обсудили лидеры и тематику гарантий безопасности для Украины. Глава государства подчеркнул, что Словакия готова определить свою позицию по этому поводу и открыта к диалогу с нами.

Я хочу отметить, что Словакия поддерживает Украину в движении в Евросоюз. Спасибо за эту поддержку. Это для нас очень весомо. Сейчас продолжаются переговоры, и Украина заслуживает открытия, соответственно, кластеров. Мы рассматриваем вступление Украины в Евросоюз как часть гарантий безопасности для нас, и это положительно воспринимается главами европейских институций, и в европейских столицах, и в Вашингтоне нас очень поддерживают. Это важно. Спасибо, господин Премьер-министр, что вы поддерживаете движение Украины в Евросоюз. Одинаково мы видим и то, что Украина и Молдова должны и в дальнейшем вместе двигаться к членству в Евросоюзе - резюмировал Зеленский.

