Словакия поддерживает Украину в движении в Евросоюз - Зеленский

$41.350.02
48.130.07
ukenru
Эксклюзив
15:10 • 2956 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
12:12 • 8108 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 19349 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 28939 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 25660 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 45163 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 38737 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 52318 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 43312 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 42392 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
0м/с
39%
754мм
Популярные новости
Илона Маска пригласили на саммит в Белый дом: что ответил миллиардер5 сентября, 06:58 • 15779 просмотра
Будут законными целями в Украине: путин пригрозил НАТО5 сентября, 07:27 • 15050 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 32424 просмотра
В Белом доме сообщили о важном выступлении Трампа: о чем будет говорить5 сентября, 07:57 • 34266 просмотра
ЕС не возобновит закупки российских энергоресурсов даже после мира в Украине - еврокомиссар10:18 • 12840 просмотра
публикации
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
15:10 • 2962 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo12:22 • 12031 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 32550 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto5 сентября, 06:13 • 45167 просмотра
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть4 сентября, 18:50 • 34314 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Антониу Кошта
Юлия Свириденко
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Ужгород
Соединённые Штаты
Словакия
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 27551 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 70584 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 27295 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 32324 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 33853 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Фокс Ньюс
Туполев Ту-22М
Ту-95
Financial Times

Словакия поддерживает Украину в движении в Евросоюз - Зеленский

Киев • УНН

 • 854 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поддержке Словакией вступления Украины в Евросоюз. Это рассматривается Киевом как часть гарантий безопасности для Украины, о чем заявил Зеленский после встречи с премьер-министром Словакии.

Словакия поддерживает Украину в движении в Евросоюз - Зеленский

Словакия поддерживает Украину в движении в Евросоюз. Мы рассматриваем вступление Украины в Евросоюз как часть гарантий безопасности. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного с Премьер-министром Словакии общения с представителями СМИ, передает УНН.

Сегодня в Украине – Премьер-министр Словакии, и у нас сегодня был содержательный разговор. Важно, что есть этот наш диалог. Мы будем продолжать обязательно этот диалог. Господин Премьер-министр Словакии в Ужгороде не впервые, но это первая наша встреча – встреча именно здесь, и должны сохранять прагматичный характер работы, как сегодня. И важно, чтобы это имело продолжение на уровне министров, на уровне наших институций, а не только на уровне лидеров. В частности, мы договорились провести в октябре заседание межправительственной комиссии

- заявил Зеленский.

Лидеры обсудили ключевые темы – то, что принципиально для Украины, и то, что принципиально для Словакии.

Я проинформировал о нашем разговоре вчера с Президентом Трампом, также о работе с лидерами коалиции желающих для приближения мира и обеспечения безопасности Украины. Украины, а значит – всех наших соседей. Российская агрессия, попытки дестабилизировать жизнь Украины, других стран никогда не завершаются одной страной. Должны сделать все, чтобы негативные страницы истории не повторились ни для Украины, ни для Словакии, ни для других стран Центральной Европы

- добавил Президент Украины.

Фицо проинформировал Зеленского о своих контактах в Китае.

Мы видели, кто там был и кто что говорил, как себя вел. Важно, чтобы Путин не воспринимал такие свои визиты как индульгенцию. Мир не имеет альтернатив, и мы выступаем за мир. Надо завершить войну, и это должна сделать именно россия как единственный субъект, который эту войну начал и который, к сожалению, затягивает ее. Мы в Украине хотим мира. Мы рассчитываем на поддержку наших мирных усилий, и Роберт заверил, что Словакия будет вместе с нами и с другими партнерами в работе ради мира

- добавил Зеленский.

Обсудили лидеры и тематику гарантий безопасности для Украины. Глава государства подчеркнул, что Словакия готова определить свою позицию по этому поводу и открыта к диалогу с нами.

Я хочу отметить, что Словакия поддерживает Украину в движении в Евросоюз. Спасибо за эту поддержку. Это для нас очень весомо. Сейчас продолжаются переговоры, и Украина заслуживает открытия, соответственно, кластеров. Мы рассматриваем вступление Украины в Евросоюз как часть гарантий безопасности для нас, и это положительно воспринимается главами европейских институций, и в европейских столицах, и в Вашингтоне нас очень поддерживают. Это важно. Спасибо, господин Премьер-министр, что вы поддерживаете движение Украины в Евросоюз. Одинаково мы видим и то, что Украина и Молдова должны и в дальнейшем вместе двигаться к членству в Евросоюзе

- резюмировал Зеленский.

Фицо встретился с президентом Евросовета Коштой на границе с Украиной05.09.25, 15:43 • 2254 просмотра

Антонина Туманова

Политика
«Коалиция желающих»
Владимир Путин
Вашингтон
Дональд Трамп
Европейский Союз
Словакия
Китай
Владимир Зеленский
Украина
Молдова