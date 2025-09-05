Фицо встретился с президентом Евросовета Коштой на границе с Украиной

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Европейского совета Антониу Кошта встретились сегодня на пограничном пункте с Украиной, передает УНН.

Премьер-министр Фицо на своей странице в Facebook обнародовал видео встречи и отметил, что сообщил Коште о своем недавнем визите в Китай.

Лидеры также кратко обсудили текущую ситуацию в регионе.

Напомним

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Ужгороде 5 сентября. Главной темой переговоров станет энергетическая инфраструктура.

Кроме того, Президент Европейского совета Антониу Кошта сегодня также прибудет в Ужгород. Он вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским примет участие в Конгрессе региональных властей.