Зустріч Зеленського з Фіцо в Ужгороді: в уряді Словаччини розповіли про деталі переговорів

$41.370.01
48.200.03
ukenru
17:30 • 10529 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 19618 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 20698 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 24875 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 29065 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 26055 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 21791 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 46045 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 41153 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 44009 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1.5м/с
62%
754мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 289066 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 282780 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 280663 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 273196 перегляди
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні3 вересня, 23:48 • 36634 перегляди
Публікації
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту18:50 • 5254 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 31147 перегляди
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салатуPhoto4 вересня, 07:53 • 24835 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 46045 перегляди
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto3 вересня, 14:49 • 43282 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Урсула фон дер Ляєн
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Європа
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 13361 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 31147 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 14507 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 20150 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 22140 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Google Play
Financial Times
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

Зустріч Зеленського з Фіцо в Ужгороді: в уряді Словаччини розповіли про деталі переговорів

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським в Ужгороді 5 вересня. Головною темою переговорів стане енергетична інфраструктура.

Зустріч Зеленського з Фіцо в Ужгороді: в уряді Словаччини розповіли про деталі переговорів

Енергетична інфраструктура буде одним з пріоритетних питань зустрічі прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо та Президента України Володимира Зеленського в Ужгороді. Про це повідомляє TASR із посиланням на пресслужбу словацького уряду, інформує УНН.

Деталі

Там уточнили, що зустріч Фіцо та Зеленського відбудеться у п'ятницю, 5 вересня.

Прем'єр-міністр Словаччини та Президент України повідомлять про результати зустрічі на спільній прес-конференції

– анонсували у пресслужбі.

Там уточнили, що Фіцо також зустрінеться з прем'єр-міністреркою України Юлією Свириденко. До складу словацької делегації увійдуть віце-прем'єр-міністерка та міністерка економіки Деніса Сакова та міністр закордонних справ Юрай Бланар.

"Зустріч Фіцо із Зеленським запланована після повернення прем'єр-міністра з Китаю, де він у вівторок (2 вересня) зустрівся на двосторонній основі з президентом росії володимиром путіним. У середу (3 вересня) він відвідав церемонію військового параду. Він також зустрівся з президентом Сербії Александаром Вучичем та главою держави В'єтнам Луонгом Куонгом. У четвер він провів переговори з головою Китаю Сі Цзіньпіном", - йдеться у статті.

Нагадаємо

Фіцо розкритикував позицію ЄС щодо параду в Пекіні, адже на його думку потрібно брати участь в процесах "формування нового багатополярного світопорядку".

Фіцо заявив про необхідність територіальних змін для припинення війни рф в Україні19.08.25, 18:19 • 10407 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Роберт Фіцо
Словаччина
Володимир Зеленський
Україна
Ужгород