Зустріч Зеленського з Фіцо в Ужгороді: в уряді Словаччини розповіли про деталі переговорів
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським в Ужгороді 5 вересня. Головною темою переговорів стане енергетична інфраструктура.
Енергетична інфраструктура буде одним з пріоритетних питань зустрічі прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо та Президента України Володимира Зеленського в Ужгороді. Про це повідомляє TASR із посиланням на пресслужбу словацького уряду, інформує УНН.
Деталі
Там уточнили, що зустріч Фіцо та Зеленського відбудеться у п'ятницю, 5 вересня.
Прем'єр-міністр Словаччини та Президент України повідомлять про результати зустрічі на спільній прес-конференції
Там уточнили, що Фіцо також зустрінеться з прем'єр-міністреркою України Юлією Свириденко. До складу словацької делегації увійдуть віце-прем'єр-міністерка та міністерка економіки Деніса Сакова та міністр закордонних справ Юрай Бланар.
"Зустріч Фіцо із Зеленським запланована після повернення прем'єр-міністра з Китаю, де він у вівторок (2 вересня) зустрівся на двосторонній основі з президентом росії володимиром путіним. У середу (3 вересня) він відвідав церемонію військового параду. Він також зустрівся з президентом Сербії Александаром Вучичем та главою держави В'єтнам Луонгом Куонгом. У четвер він провів переговори з головою Китаю Сі Цзіньпіном", - йдеться у статті.
Нагадаємо
Фіцо розкритикував позицію ЄС щодо параду в Пекіні, адже на його думку потрібно брати участь в процесах "формування нового багатополярного світопорядку".
Фіцо заявив про необхідність територіальних змін для припинення війни рф в Україні19.08.25, 18:19 • 10407 переглядiв