Встреча Зеленского с Фицо в Ужгороде: в правительстве Словакии рассказали о деталях переговоров

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Ужгороде 5 сентября. Главной темой переговоров станет энергетическая инфраструктура.

Встреча Зеленского с Фицо в Ужгороде: в правительстве Словакии рассказали о деталях переговоров

Энергетическая инфраструктура будет одним из приоритетных вопросов встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо и Президента Украины Владимира Зеленского в Ужгороде. Об этом сообщает TASR со ссылкой на пресс-службу словацкого правительства, информирует УНН.

Детали

Там уточнили, что встреча Фицо и Зеленского состоится в пятницу, 5 сентября.

Премьер-министр Словакии и Президент Украины сообщат о результатах встречи на совместной пресс-конференции

– анонсировали в пресс-службе.

Там уточнили, что Фицо также встретится с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. В состав словацкой делегации войдут вице-премьер-министр и министр экономики Дениса Сакова и министр иностранных дел Юрай Бланар.

"Встреча Фицо с Зеленским запланирована после возвращения премьер-министра из Китая, где он во вторник (2 сентября) встретился на двусторонней основе с президентом россии владимиром путиным. В среду (3 сентября) он посетил церемонию военного парада. Он также встретился с президентом Сербии Александаром Вучичем и главой государства Вьетнам Луонгом Куонгом. В четверг он провел переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином", - говорится в статье.

Напомним

Фицо раскритиковал позицию ЕС относительно парада в Пекине, ведь по его мнению нужно участвовать в процессах "формирования нового многополярного миропорядка".

Фицо заявил о необходимости территориальных изменений для прекращения войны РФ в Украине19.08.25, 18:19 • 10407 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Роберт Фицо
Словакия
Владимир Зеленский
Украина
Ужгород