Встреча Зеленского с Фицо в Ужгороде: в правительстве Словакии рассказали о деталях переговоров

Энергетическая инфраструктура будет одним из приоритетных вопросов встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо и Президента Украины Владимира Зеленского в Ужгороде. Об этом сообщает TASR со ссылкой на пресс-службу словацкого правительства, информирует УНН.

Там уточнили, что встреча Фицо и Зеленского состоится в пятницу, 5 сентября.

Премьер-министр Словакии и Президент Украины сообщат о результатах встречи на совместной пресс-конференции