Президент Євроради Кошта завтра зустрінеться із Зеленським в Ужгороді

Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
14:02 • 6456 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
10:04 • 14042 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 20011 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 20620 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 18856 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 38650 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 39856 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 42470 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 37906 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 281436 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 274895 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 272608 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 265460 перегляди
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні3 вересня, 23:48 • 29247 перегляди
Публікації
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 20414 перегляди
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салатуPhoto4 вересня, 07:53 • 18102 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 38650 перегляди
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto3 вересня, 14:49 • 37172 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 75449 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"10:35 • 9252 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 20414 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 11217 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 17093 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 19154 перегляди
Президент Євроради Кошта завтра зустрінеться із Зеленським в Ужгороді

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Президент Європейської ради Антоніо Кошта 5 вересня прибуде до Ужгорода. Він разом із Президентом України Володимиром Зеленським візьме участь у Конгресі регіональних влад.

Президент Євроради Кошта завтра зустрінеться із Зеленським в Ужгороді

Президент Європейської ради Антоніу Кошта у п’ятницю, 5 вересня, прибуде до Ужгорода, де разом із Президентом України Володимиром Зеленським візьме участь у Конгресі регіональних влад, пише УНН із посиланням на допис посадовця.

Ми провели важливу зустріч Коаліції охочих. Ми об'єднуємо зусилля для зміцнення гарантій безпеки України – через повітря, море, сушу та відновлення Збройних сил України. Коаліція не тільки бажає, але й здатна виконати свої зобов'язання 

- написав Кошта у своєму X.

Він запевнив, що робота з тиску на росію шляхом подальших санкцій продовжується та сповістив, що завтра відвідає Україну.

Завтра я матиму честь приєднатися до президента Зеленського в Ужгороді, щоб виступити перед Конгресом регіональних влад та віддати шану стійкості регіонів та місцевих громад України 

- повідомив він.

путін спробує використати зустріч у Китаї як дозвіл на продовження війни - Зеленський04.09.25, 18:00 • 712 переглядiв

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
"Коаліція охочих"
Антоніу Кошта
Європейська рада
Володимир Зеленський
Україна
Ужгород