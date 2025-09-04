Президент Євроради Кошта завтра зустрінеться із Зеленським в Ужгороді

Президент Європейської ради Антоніу Кошта у п’ятницю, 5 вересня, прибуде до Ужгорода, де разом із Президентом України Володимиром Зеленським візьме участь у Конгресі регіональних влад, пише УНН із посиланням на допис посадовця.

Ми провели важливу зустріч Коаліції охочих. Ми об'єднуємо зусилля для зміцнення гарантій безпеки України – через повітря, море, сушу та відновлення Збройних сил України. Коаліція не тільки бажає, але й здатна виконати свої зобов'язання

Він запевнив, що робота з тиску на росію шляхом подальших санкцій продовжується та сповістив, що завтра відвідає Україну.

Завтра я матиму честь приєднатися до президента Зеленського в Ужгороді, щоб виступити перед Конгресом регіональних влад та віддати шану стійкості регіонів та місцевих громад України