путін спробує використати зустріч у Китаї як дозвіл на продовження війни - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що путін намагатиметься використати зустріч у Китаї як дозвіл на продовження війни. росія відкидає всі мирні ініціативи, демонструючи відсутність згоди на мир.
російський диктатор володимир путін очевидно буде намагатися використовувати зустріч у Китаї, як начебто дозвіл на продовження війни. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічей у Париж, передає УНН.
Всі бачать, що росія відкидає кожну мирну ініціативу, і жодної згоди на мир поки що немає. Дуже специфічне враження також після зустрічі в Китаї, яку путін очевидно буде намагатися використовувати, як начебто дозвіл на продовження війни. Так і загалом путін своєю поведінкою намагається показати, що тиск на нього начебто не впливає. Насправді ситуація, ми вважаємо, інша
Президент України Володимир Зеленський взяв участь у засіданні коаліції охочих в Єлисейському палаці, в якій у режимі онлайн та офлайн взяли участь понад 30 країн. Лідери обговорювали питання завершення війни та забезпечення довготривалої безпеки.