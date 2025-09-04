путін спробує використати зустріч у Китаї як дозвіл на продовження війни - Зеленський

російський диктатор володимир путін очевидно буде намагатися використовувати зустріч у Китаї, як начебто дозвіл на продовження війни. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічей у Париж, передає УНН.

Всі бачать, що росія відкидає кожну мирну ініціативу, і жодної згоди на мир поки що немає. Дуже специфічне враження також після зустрічі в Китаї, яку путін очевидно буде намагатися використовувати, як начебто дозвіл на продовження війни. Так і загалом путін своєю поведінкою намагається показати, що тиск на нього начебто не впливає. Насправді ситуація, ми вважаємо, інша