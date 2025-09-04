$41.370.01
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
14:02 • 4464 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
10:04 • 13288 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 19333 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 19980 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 18495 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 38040 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 39722 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 42308 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 37846 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Теги
Автори
путін спробує використати зустріч у Китаї як дозвіл на продовження війни - Зеленський

Київ • УНН

 • 148 перегляди

Президент Зеленський заявив, що путін намагатиметься використати зустріч у Китаї як дозвіл на продовження війни. росія відкидає всі мирні ініціативи, демонструючи відсутність згоди на мир.

путін спробує використати зустріч у Китаї як дозвіл на продовження війни - Зеленський

російський диктатор володимир путін очевидно буде намагатися використовувати зустріч у Китаї, як начебто дозвіл на продовження війни. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічей у Париж, передає УНН.

Всі бачать, що росія відкидає кожну мирну ініціативу, і жодної згоди на мир поки що немає. Дуже специфічне враження також після зустрічі в Китаї, яку путін очевидно буде намагатися використовувати, як начебто дозвіл на продовження війни. Так і загалом путін своєю поведінкою намагається показати, що тиск на нього начебто не впливає. Насправді ситуація, ми вважаємо, інша 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у засіданні коаліції охочих в Єлисейському палаці, в якій у режимі онлайн та офлайн взяли участь понад 30 країн. Лідери обговорювали питання завершення війни та забезпечення довготривалої безпеки.

Павло Башинський

"Коаліція охочих"
Володимир Путін
Париж
Китай
Володимир Зеленський