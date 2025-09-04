путин попытается использовать встречу в Китае как разрешение на продолжение войны - Зеленский

российский диктатор владимир путин, очевидно, будет пытаться использовать встречу в Китае как якобы разрешение на продолжение войны. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встреч в Париже, передает УНН.

Все видят, что россия отвергает каждую мирную инициативу, и никакого согласия на мир пока нет. Очень специфическое впечатление также после встречи в Китае, которую путин, очевидно, будет пытаться использовать как якобы разрешение на продолжение войны. Так и в целом путин своим поведением пытается показать, что давление на него якобы не влияет. На самом деле ситуация, мы считаем, другая - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании коалиции желающих в Елисейском дворце, в которой в режиме онлайн и офлайн приняли участие более 30 стран. Лидеры обсуждали вопросы завершения войны и обеспечения долговременной безопасности.