Фіцо зустрівся з президентом Євроради Коштою на кордоні з Україною

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та президент Європейської Ради Антоніо Кошта зустрілися сьогодні на прикордонному пункті з Україною, передає УНН.

Прем'єр-міністр Фіцо на своїй сторінці у Facebook оприлюднив відео зустрічі та зазначив, що повідомив Кошті про свій нещодавній візит до Китаю.

Лідери також коротко обговорили поточну ситуацію в регіоні.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським в Ужгороді 5 вересня. Головною темою переговорів стане енергетична інфраструктура.

Крім того, Президент Європейської ради Антоніо Кошта сьогодні також прибуде до Ужгорода. Він разом із Президентом України Володимиром Зеленським візьме участь у Конгресі регіональних влад.