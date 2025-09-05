Фіцо зустрівся з президентом Євроради Коштою на кордоні з Україною

$41.350.02
48.130.07
ukenru
Ексклюзив
08:58 • 10832 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
08:28 • 18442 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
08:19 • 16756 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 30242 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 32992 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 48685 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 40848 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 41111 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 41382 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 31311 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
40%
754мм
Популярнi новини
Ілона Маска запросили на саміт до Білого дому: що відповів мільярдер06:58 • 10077 перегляди
Будуть законними цілями в Україні: путін пригрозив НАТО07:27 • 8584 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці07:47 • 19801 перегляди
У Білому домі повідомили про важливий виступ Трампа: про що говоритиме07:57 • 18538 перегляди
ЄС не відновить закупівлі російських енергоресурсів навіть після миру в Україні - єврокомісар10:18 • 6582 перегляди
Публікації
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo12:22 • 2384 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці07:47 • 19851 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo5 вересня, 06:13 • 30264 перегляди
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту4 вересня, 18:50 • 26834 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 59874 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Антоніу Кошта
Віктор Орбан
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Польща
Ужгород
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 23395 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 59874 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 23694 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 28901 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 30597 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Financial Times
ChatGPT
Шахед-136
С-300

Фіцо зустрівся з президентом Євроради Коштою на кордоні з Україною

Київ • УНН

 • 236 перегляди

Роберт Фіцо та Антоніо Кошта зустрілися на кордоні з Україною. Вони обговорили візит Фіцо до Китаю та регіональну ситуацію.

Фіцо зустрівся з президентом Євроради Коштою на кордоні з Україною

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та президент Європейської Ради Антоніо Кошта зустрілися сьогодні на прикордонному пункті з Україною, передає УНН.

Прем'єр-міністр Фіцо на своїй сторінці у Facebook оприлюднив відео зустрічі та зазначив, що повідомив Кошті про свій нещодавній візит до Китаю.

Лідери також коротко обговорили поточну ситуацію в регіоні.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським в Ужгороді 5 вересня. Головною темою переговорів стане енергетична інфраструктура.

Крім того, Президент Європейської ради Антоніо Кошта сьогодні також прибуде до Ужгорода. Він разом із Президентом України Володимиром Зеленським візьме участь у Конгресі регіональних влад.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Державний кордон України
Електроенергія
Антоніу Кошта
Європейська рада
Роберт Фіцо
Словаччина
Китай
Володимир Зеленський
Україна