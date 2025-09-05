Фіцо зустрівся з президентом Євроради Коштою на кордоні з Україною
Київ • УНН
Роберт Фіцо та Антоніо Кошта зустрілися на кордоні з Україною. Вони обговорили візит Фіцо до Китаю та регіональну ситуацію.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та президент Європейської Ради Антоніо Кошта зустрілися сьогодні на прикордонному пункті з Україною, передає УНН.
Прем'єр-міністр Фіцо на своїй сторінці у Facebook оприлюднив відео зустрічі та зазначив, що повідомив Кошті про свій нещодавній візит до Китаю.
Лідери також коротко обговорили поточну ситуацію в регіоні.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським в Ужгороді 5 вересня. Головною темою переговорів стане енергетична інфраструктура.
Крім того, Президент Європейської ради Антоніо Кошта сьогодні також прибуде до Ужгорода. Він разом із Президентом України Володимиром Зеленським візьме участь у Конгресі регіональних влад.