Свириденко поблагодарила Фицо за «непоколебимую поддержку евроинтеграционных стремлений Украины»

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко поблагодарила правительство Словакии за непоколебимую поддержку евроинтеграционных стремлений Украины и необходимости скорейшего открытия переговорных кластеров с ЕС одновременно для Украины и Молдовы. Об этом она написала в Telegram по итогам встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, сообщает УНН.

Детали

По словам Свириденко, во время встречи стороны уделили внимание экономическому сотрудничеству двух стран.

Мы обсудили состояние реализации ключевых инфраструктурных и энергетических проектов и в этом контексте приветствовали открытие узкоколейного железнодорожного участка между Ужгородом и Чопом. Это первая евроколея, построенная в Украине, которая открывает возможности для развития пассажирских сообщений с рядом европейских столиц - отметила премьер.

Она добавила, что стороны также договорились работать над содержательным наполнением очередного раунда совместных консультаций правительств, которые в ближайшее время состоятся в Словакии.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поддержке Словакией вступления Украины в Евросоюз. Это рассматривается Киевом как часть гарантий безопасности для Украины, о чем заявил Зеленский после встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

