Свириденко поблагодарила Фицо за «непоколебимую поддержку евроинтеграционных стремлений Украины»

5 сентября, 16:47 • 10508 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 18711 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 23868 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 20483 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 33030 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 40257 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 35247 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 63875 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 46053 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 57229 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
Словакия поддерживает Украину в движении в Евросоюз - Зеленский5 сентября, 15:17 • 3898 просмотра
Нардеп скрыл пять квартир и элитный внедорожник на 8 миллионов. САП подала иск в суд5 сентября, 15:32 • 6582 просмотра
Фицо уверяет, что путин не просил об энергетической блокаде Украины5 сентября, 16:17 • 4182 просмотра
В Германии заработал самый быстрый суперкомпьютер Европы5 сентября, 16:33 • 3386 просмотра
Спецназ ВМС спас четырех украинских военных, которые более трех лет скрывались на оккупированных территорияхVideo19:05 • 9372 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 23868 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 22534 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 46470 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto5 сентября, 06:13 • 63875 просмотра
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть4 сентября, 18:50 • 45647 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Юлия Свириденко
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Словакия
Пентагон
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 33042 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 82756 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 32092 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 36739 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 37996 просмотра
Таймс
Financial Times
Фейковые новости
Фокс Ньюс
Туполев Ту-22М

Свириденко поблагодарила Фицо за «непоколебимую поддержку евроинтеграционных стремлений Украины»

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Украина поблагодарила Словакию за поддержку евроинтеграционных стремлений и открытие переговорных кластеров с ЕС. Стороны обсудили экономическое сотрудничество, инфраструктурные и энергетические проекты, включая железнодорожный участок Ужгород-Чоп.

Свириденко поблагодарила Фицо за «непоколебимую поддержку евроинтеграционных стремлений Украины»

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко поблагодарила правительство Словакии за непоколебимую поддержку евроинтеграционных стремлений Украины и необходимости скорейшего открытия переговорных кластеров с ЕС одновременно для Украины и Молдовы. Об этом она написала в Telegram по итогам встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, сообщает УНН.

Детали

По словам Свириденко, во время встречи стороны уделили внимание экономическому сотрудничеству двух стран.

Мы обсудили состояние реализации ключевых инфраструктурных и энергетических проектов и в этом контексте приветствовали открытие узкоколейного железнодорожного участка между Ужгородом и Чопом. Это первая евроколея, построенная в Украине, которая открывает возможности для развития пассажирских сообщений с рядом европейских столиц

- отметила премьер.

Она добавила, что стороны также договорились работать над содержательным наполнением очередного раунда совместных консультаций правительств, которые в ближайшее время состоятся в Словакии.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поддержке Словакией вступления Украины в Евросоюз. Это рассматривается Киевом как часть гарантий безопасности для Украины, о чем заявил Зеленский после встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитика
Роберт Фицо
Европейский Союз
Словакия
Украина