Зеленський: майже абсолютна більшість в ЄС за вступ України, проблема лише в Угорщині

09:40 • 870 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
09:10 • 6092 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
08:36 • 7306 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
08:06 • 10003 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
07:35 • 16948 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
07:20 • 13132 перегляди
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
05:56 • 14081 перегляди
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світломPhotoVideo
9 жовтня, 01:15 • 16243 перегляди
"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі
8 жовтня, 19:17 • 26210 перегляди
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
8 жовтня, 18:01 • 48336 перегляди
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
Популярнi новини
Мінус 60 окупантів на день: військові відзвітували, як ліквідують росіян на Дніпропетровщині9 жовтня, 00:06 • 16123 перегляди
БпЛА атакували Волгоградську область: горять об'єкти паливно-енергетичного комплексуPhoto9 жовтня, 01:52 • 27677 перегляди
В Україні посиляться дощі: прогноз погоди на сьогодніPhoto03:56 • 3394 перегляди
Тарифи принесли мир у світ: Трамп заявив, що його економічна стратегія зупиняє війни04:10 • 11115 перегляди
ООН скоротить чверть миротворців у дев'яти гарячих точках світу через брак коштів07:24 • 8462 перегляди
Публікації
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець09:40 • 852 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
Ексклюзив
09:10 • 6064 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Ексклюзив
07:35 • 16940 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 56776 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру8 жовтня, 12:14 • 62337 перегляди
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості8 жовтня, 16:22 • 24269 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 41728 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 55804 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 57475 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 108498 перегляди
Зеленський: майже абсолютна більшість в ЄС за вступ України, проблема лише в Угорщині

Київ • УНН

 • 986 перегляди

Президент Володимир Зеленський заявив, що майже всі країни ЄС підтримують вступ України, але Угорщина блокує це через внутрішню політику. Він назвав два можливі шляхи вирішення проблеми: зміна правил голосування в ЄС або дипломатичний тиск на Угорщину.

Зеленський: майже абсолютна більшість в ЄС за вступ України, проблема лише в Угорщині

Президент Володимир Зеленський заявив, що переважна більшість держав Європейського Союзу підтримують вступ України до ЄС, однак Угорщина поки залишається єдиною країною, яка може створити перешкоди через внутрішні політичні мотиви. Глава держави також розповів про можливі шляхи виходу з ситуації. Про це Зеленський повідомив у спілкуванні з журналістами, пише УНН.

Деталі

Президент підкреслив, що атмосфера в Європейському Союзі загалом сприятлива для України, а єдність партнерів у цьому питанні – майже безпрецедентна.

Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів09.10.25, 11:06 • 10012 переглядiв

Партнери хочуть бачити Україну в Європейському Союзі. Немає вагань – абсолютна більшість. 26 країн підтримують це. Є деякі моменти, але я розумію загальну атмосферу. У критичний момент голосування 26 країн будуть на нашому боці 

– заявив Зеленський.

Втім, проблемним залишається лише один гравець – Угорщина, яка, за словами президента, використовує тему розширення ЄС та України у внутрішній політичній боротьбі.

Не на нашому боці Угорщина. Причина тільки одна – майбутні вибори. Прем’єр-міністр Угорщини будує свою кампанію на критиці всього, що пропонує Євросоюз. І Україна – це один із головних, а може, головний стимул для зростання рейтингу його партії. Тому він буде робити все, щоб блокувати нас 

– пояснив президент.

Зеленський наголосив, що ситуація має два можливі рішення: або зміна правил голосування в ЄС, коли рішення ухвалюються більшістю, або дипломатичний тиск партнерів на уряд Віктора Орбана.

Є кілька виходів із цієї ситуації. Це зміна правил, коли більшість ухвалює рішення. Європейці консервативні щодо таких змін, але на майбутнє це правильний крок. Другий варіант – щоб партнери іншими важелями впливали на позицію прем’єр-міністра Угорщини. По-іншому поки що ніяк 

– зазначив Зеленський.

Президент також додав, що Україна планує до кінця року завершити роботу над усіма шістьма кластерами, необхідними для відкриття повноцінних переговорів про членство.

"Якщо вони хочуть нам робити блекаути – ми будемо робити те саме" – Зеленський про удари по бєлгородщині та курщині09.10.25, 11:16 • 1230 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Угорщина
Україна
Віктор Орбан