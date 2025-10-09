Зеленський: майже абсолютна більшість в ЄС за вступ України, проблема лише в Угорщині

Президент Володимир Зеленський заявив, що переважна більшість держав Європейського Союзу підтримують вступ України до ЄС, однак Угорщина поки залишається єдиною країною, яка може створити перешкоди через внутрішні політичні мотиви. Глава держави також розповів про можливі шляхи виходу з ситуації. Про це Зеленський повідомив у спілкуванні з журналістами, пише УНН.

Деталі

Президент підкреслив, що атмосфера в Європейському Союзі загалом сприятлива для України, а єдність партнерів у цьому питанні – майже безпрецедентна.

Партнери хочуть бачити Україну в Європейському Союзі. Немає вагань – абсолютна більшість. 26 країн підтримують це. Є деякі моменти, але я розумію загальну атмосферу. У критичний момент голосування 26 країн будуть на нашому боці – заявив Зеленський.

Втім, проблемним залишається лише один гравець – Угорщина, яка, за словами президента, використовує тему розширення ЄС та України у внутрішній політичній боротьбі.

Не на нашому боці Угорщина. Причина тільки одна – майбутні вибори. Прем’єр-міністр Угорщини будує свою кампанію на критиці всього, що пропонує Євросоюз. І Україна – це один із головних, а може, головний стимул для зростання рейтингу його партії. Тому він буде робити все, щоб блокувати нас – пояснив президент.

Зеленський наголосив, що ситуація має два можливі рішення: або зміна правил голосування в ЄС, коли рішення ухвалюються більшістю, або дипломатичний тиск партнерів на уряд Віктора Орбана.

Є кілька виходів із цієї ситуації. Це зміна правил, коли більшість ухвалює рішення. Європейці консервативні щодо таких змін, але на майбутнє це правильний крок. Другий варіант – щоб партнери іншими важелями впливали на позицію прем’єр-міністра Угорщини. По-іншому поки що ніяк – зазначив Зеленський.

Президент також додав, що Україна планує до кінця року завершити роботу над усіма шістьма кластерами, необхідними для відкриття повноцінних переговорів про членство.

