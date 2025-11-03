Є всі підстави сподіватися на позитивний для нас результат: Зеленський обговорив з фон дер Ляєн прогрес України на шляху до членства в ЄС

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Зокрема, йшлося про прогрес України на шляху до членства у Євросоюзі. Про це Зеленський повідомив в Telegram, передає УНН.

Деталі

Хороша розмова з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Уже завтра буде опублікований щорічний звіт у межах Пакета розширення Євросоюзу – 2025. Обговорили прогрес України на шляху до членства у Євросоюзі, є всі підстави сподіватися на позитивний для нас результат - повідомив Зеленський.

Він також зазначив, що обговорили й енергетичну підтримку.

"Урсула розповіла про координацію з різними інституціями й країнами та кошти, які спрямують на допомогу нашій енергетиці. Можуть бути дуже вагомі внески, і ми працюватимемо над їх збільшенням. Домовилися, що наші команди вже на цьому тижні розпочнуть роботу над реалізацією всіх наших домовленостей, та узгодили спільні наступні контакти й кроки", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Європейська комісія у вівторок, 4 листопада, представить звіт про прогрес України та інших країн-кандидатів на вступ до ЄС, очікується, що рейтинг України буде оцінено "здебільшого позитивно".