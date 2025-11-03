$42.080.01
Є всі підстави сподіватися на позитивний для нас результат: Зеленський обговорив з фон дер Ляєн прогрес України на шляху до членства в ЄС

Київ • УНН

 • 266 перегляди

Президент Зеленський провів розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн щодо прогресу України на шляху до членства в ЄС. Обговорювалася також енергетична підтримка України та координація зусиль для її збільшення.

Є всі підстави сподіватися на позитивний для нас результат: Зеленський обговорив з фон дер Ляєн прогрес України на шляху до членства в ЄС

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Зокрема, йшлося про прогрес України на шляху до членства у Євросоюзі. Про це Зеленський повідомив в Telegram, передає УНН.

Деталі

Хороша розмова з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Уже завтра буде опублікований щорічний звіт у межах Пакета розширення Євросоюзу – 2025. Обговорили прогрес України на шляху до членства у Євросоюзі, є всі підстави сподіватися на позитивний для нас результат

- повідомив Зеленський.

Він також зазначив, що обговорили й енергетичну підтримку.

"Урсула розповіла про координацію з різними інституціями й країнами та кошти, які спрямують на допомогу нашій енергетиці. Можуть бути дуже вагомі внески, і ми працюватимемо над їх збільшенням. Домовилися, що наші команди вже на цьому тижні розпочнуть роботу над реалізацією всіх наших домовленостей, та узгодили спільні наступні контакти й кроки", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Європейська комісія у вівторок, 4 листопада, представить звіт про прогрес України та інших країн-кандидатів на вступ до ЄС, очікується, що рейтинг України буде оцінено "здебільшого позитивно".

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Енергетика
Відключення світла
Європейська комісія
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Україна