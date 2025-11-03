Єврокомісія представить звіт про прогрес України на шляху до ЄС: ЗМІ дізналися, чого очікувати

$42.080.01
48.980.00
ukenru
08:56 • 18167 перегляди
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
08:49 • 24026 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Ексклюзив
08:34 • 23519 перегляди
“Може посилити підозри та створити ризики схем”: у Раді попереджають про вади закону щодо землі під зруйнованими будинками
08:31 • 22800 перегляди
Графіки відключень світла скасовані, але можливі ввечері - Міненерго
08:09 • 21043 перегляди
МВФ може заблокувати фінансову підтримку Києва без надання Україні позики, забезпеченої "замороженими" коштами рф - Рolitico
3 листопада, 00:16 • 25206 перегляди
Трамп зробив чергову заяву щодо ракет Tomahawk для України: подробиці
2 листопада, 14:42 • 40118 перегляди
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 71968 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 70603 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
1 листопада, 14:21 • 56897 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
У США достатньо ядерної зброї, щоб 150 разів підірвати світ - Трамп3 листопада, 02:46 • 25331 перегляди
Сі Цзіньпін "знає про наслідки" вторгнення на Тайвань - Президент США3 листопада, 03:22 • 23154 перегляди
путін прагне торгувати зі США та заробляти гроші для росії - Трамп3 листопада, 04:21 • 25597 перегляди
Заміна літніх шин на зимові: які штрафи передбачено для порушниківPhoto07:42 • 24928 перегляди
Більчук і "Ростєх": як керівник Державіаслужби відкрив шлях компанії з російськими звʼязками до ремонтної документації українських вертольотів08:40 • 19935 перегляди
Публікації
Гарячі лінії банків: як зателефонувати в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк чи МоноБанк12:30 • 806 перегляди
Де подивитися графік відключення світла у 2025: корисні поради10:27 • 10455 перегляди
Більчук і "Ростєх": як керівник Державіаслужби відкрив шлях компанії з російськими звʼязками до ремонтної документації українських вертольотів08:40 • 20024 перегляди
Заміна літніх шин на зимові: які штрафи передбачено для порушниківPhoto07:42 • 25028 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 71972 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Сі Цзіньпін
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Вінницька область
Реклама
УНН Lite
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto10:50 • 4828 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка10:05 • 7832 перегляди
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto2 листопада, 15:41 • 23542 перегляди
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 44864 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo1 листопада, 08:30 • 95027 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Шахед-136
Золото

Єврокомісія представить звіт про прогрес України на шляху до ЄС: ЗМІ дізналися, чого очікувати

Київ • УНН

 • 234 перегляди

Європейська комісія опублікує щорічний звіт про країни-кандидати на вступ до ЄС 4 листопада. Україна, Молдова, Чорногорія та Албанія, за даними ЗМІ, отримали здебільшого позитивну оцінку.

Єврокомісія представить звіт про прогрес України на шляху до ЄС: ЗМІ дізналися, чого очікувати

Європейська комісія у вівторок, 4 листопада, представить звіт про прогрес України та інших країн-кандидатів на вступ до ЄС, очікується, що рейтинг України буде оцінено "здебільшого позитивно", повідомив у понеділок редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у X, пише УНН.

Завтра Європейська комісія опублікує свій щорічний звіт про країни-кандидати на вступ до ЄС. Рейтинги: здебільшого позитивно: Молдова, Україна, Чорногорія, Албанія; середньо: Сербія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Косово; жахливо: Грузія

- написав редактор "Радіо Свобода" Йозвяк у X.

Доповнення

Європейська комісія представить звіт щодо розширення ЄС 4 листопада, у тому числі звіт Єврокомісії щодо прогресу України у межах пакета розширення ЄС.

Україна завершила скринінг за останнім кластером переговорів про членство в ЄС - Мінекономіки 15.09.25, 18:05 • 2925 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Соціальна мережа
Радіо Свобода
Чорногорія
Європейська комісія
Боснія і Герцеговина
Албанія
Північна Македонія
Європейський Союз
Сербія
Україна
Косово
Молдова
Грузія