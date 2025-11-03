Єврокомісія представить звіт про прогрес України на шляху до ЄС: ЗМІ дізналися, чого очікувати
Київ • УНН
Європейська комісія опублікує щорічний звіт про країни-кандидати на вступ до ЄС 4 листопада. Україна, Молдова, Чорногорія та Албанія, за даними ЗМІ, отримали здебільшого позитивну оцінку.
Європейська комісія у вівторок, 4 листопада, представить звіт про прогрес України та інших країн-кандидатів на вступ до ЄС, очікується, що рейтинг України буде оцінено "здебільшого позитивно", повідомив у понеділок редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у X, пише УНН.
Завтра Європейська комісія опублікує свій щорічний звіт про країни-кандидати на вступ до ЄС. Рейтинги: здебільшого позитивно: Молдова, Україна, Чорногорія, Албанія; середньо: Сербія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Косово; жахливо: Грузія
Доповнення
Європейська комісія представить звіт щодо розширення ЄС 4 листопада, у тому числі звіт Єврокомісії щодо прогресу України у межах пакета розширення ЄС.
