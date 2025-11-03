Еврокомиссия представит отчет о прогрессе Украины на пути в ЕС: СМИ узнали, чего ожидать
Киев • УНН
Европейская комиссия опубликует ежегодный отчет о странах-кандидатах на вступление в ЕС 4 ноября. Украина, Молдова, Черногория и Албания, по данным СМИ, получили в основном положительную оценку.
Европейская комиссия во вторник, 4 ноября, представит отчет о прогрессе Украины и других стран-кандидатов на вступление в ЕС, ожидается, что рейтинг Украины будет оценен "в основном положительно", сообщил в понедельник редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в X, пишет УНН.
Завтра Европейская комиссия опубликует свой ежегодный отчет о странах-кандидатах на вступление в ЕС. Рейтинги: в основном положительно: Молдова, Украина, Черногория, Албания; средне: Сербия, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Косово; ужасно: Грузия
Дополнение
Европейская комиссия представит отчет по расширению ЕС 4 ноября, в том числе отчет Еврокомиссии по прогрессу Украины в рамках пакета расширения ЕС.
