Эксклюзив
13:00 • 1554 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
08:56 • 20599 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
08:49 • 27104 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Эксклюзив
08:34 • 26099 просмотра
"Может усилить подозрения и создать риски схем": в Раде предупреждают о недостатках закона о земле под разрушенными домами
08:09 • 22767 просмотра
МВФ может заблокировать финансовую поддержку Киева без предоставления Украине займа, обеспеченного "замороженными" средствами РФ - Politico
3 ноября, 00:16 • 25996 просмотра
Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности
2 ноября, 14:42 • 40717 просмотра
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 74004 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 70726 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 57046 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
Еврокомиссия представит отчет о прогрессе Украины на пути в ЕС: СМИ узнали, чего ожидать

Киев • УНН

 • 1106 просмотра

Европейская комиссия опубликует ежегодный отчет о странах-кандидатах на вступление в ЕС 4 ноября. Украина, Молдова, Черногория и Албания, по данным СМИ, получили в основном положительную оценку.

Еврокомиссия представит отчет о прогрессе Украины на пути в ЕС: СМИ узнали, чего ожидать

Европейская комиссия во вторник, 4 ноября, представит отчет о прогрессе Украины и других стран-кандидатов на вступление в ЕС, ожидается, что рейтинг Украины будет оценен "в основном положительно", сообщил в понедельник редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в X, пишет УНН.

Завтра Европейская комиссия опубликует свой ежегодный отчет о странах-кандидатах на вступление в ЕС. Рейтинги: в основном положительно: Молдова, Украина, Черногория, Албания; средне: Сербия, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Косово; ужасно: Грузия

- написал редактор "Радио Свобода" Йозвяк в X.

Дополнение

Европейская комиссия представит отчет по расширению ЕС 4 ноября, в том числе отчет Еврокомиссии по прогрессу Украины в рамках пакета расширения ЕС.

Украина завершила скрининг по последнему кластеру переговоров о членстве в ЕС - Минэкономики15.09.25, 18:05 • 2925 просмотров

Юлия Шрамко

