Есть все основания надеяться на положительный для нас результат: Зеленский обсудил с фон дер Ляйен прогресс Украины на пути к членству в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. В частности, речь шла о прогрессе Украины на пути к членству в Евросоюзе. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.

Подробности

Хороший разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Уже завтра будет опубликован ежегодный отчет в рамках Пакета расширения Евросоюза – 2025. Обсудили прогресс Украины на пути к членству в Евросоюзе, есть все основания надеяться на положительный для нас результат - сообщил Зеленский.

Он также отметил, что обсудили и энергетическую поддержку.

"Урсула рассказала о координации с различными институтами и странами и средствах, которые будут направлены на помощь нашей энергетике. Могут быть очень весомые вклады, и мы будем работать над их увеличением. Договорились, что наши команды уже на этой неделе начнут работу над реализацией всех наших договоренностей, и согласовали совместные следующие контакты и шаги", - добавил Зеленский.

Напомним

Европейская комиссия во вторник, 4 ноября, представит отчет о прогрессе Украины и других стран-кандидатов на вступление в ЕС, ожидается, что рейтинг Украины будет оценен "в основном положительно".