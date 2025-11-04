Необходимость реформ и проблемы с коррупцией: Еврокомиссия представила отчет об оценке прогресса Украины на пути в ЕС

ukenru
3 ноября, 17:51 • 13500 просмотра
Завтра в ряде регионов Украины будут отключать свет: когда и сколько очередей
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 38133 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
3 ноября, 15:27 • 28315 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Эксклюзив
3 ноября, 14:53 • 30269 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
3 ноября, 14:21 • 27223 просмотра
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Эксклюзив
3 ноября, 14:12 • 35076 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
3 ноября, 13:44 • 17408 просмотра
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Эксклюзив
3 ноября, 13:00 • 15319 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
3 ноября, 08:56 • 29387 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
3 ноября, 08:49 • 33909 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Румыния приобрела 18 истребителей F-16 у Нидерландов за 1 евро3 ноября, 17:21 • 3178 просмотра
Зеленский анонсировал полную зачистку Купянска, где осталось около 60 оккупантов3 ноября, 17:31 • 8624 просмотра
Зеленский подтвердил участие до 30 спецназовцев ГУР в Покровске3 ноября, 17:44 • 4432 просмотра
Иранский лидер выдвинул Трампу ультиматум, углубляющий напряженность на Ближнем Востоке3 ноября, 18:15 • 5974 просмотра
Удар рф по Днепропетровщине, где погибли гражданские и военные: определенные должностные лица отстранены от занимаемых должностей3 ноября, 18:37 • 8934 просмотра
публикации
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 38134 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 14:12 • 35076 просмотра
Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк3 ноября, 12:30 • 32506 просмотра
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы3 ноября, 10:27 • 46910 просмотра
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов3 ноября, 08:40 • 53825 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Урсула фон дер Ляйен
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Италия
Нидерланды
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 17433 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 22290 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже3 ноября, 10:05 • 32262 просмотра
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto2 ноября, 15:41 • 33131 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 54302 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Дипломатка
Отопление

Необходимость реформ и проблемы с коррупцией: Еврокомиссия представила отчет об оценке прогресса Украины на пути в ЕС

Киев • УНН

 • 816 просмотра

Еврокомиссия отметила "исключительную решимость" Украины на пути в ЕС, но призвала ускорить реформы в судебной сфере и усилить антикоррупционные меры. Отчет подчеркивает необходимость преодолеть давление на антикоррупционные органы и обеспечить их независимость.

Необходимость реформ и проблемы с коррупцией: Еврокомиссия представила отчет об оценке прогресса Украины на пути в ЕС

Еврокомиссия обнародовала отчет об оценке прогресса Украины на пути к вступлению в Европейский Союз. В отчете отмечена "исключительная решимость" Украины в вопросе евроинтеграции, в то же время подчеркнута необходимость ускорения реформ в судебной сфере и усиления антикоррупционных мер. Об этом информирует УНН со ссылкой на агентство Reuters.

Детали

Отмечается, что журналисты Reuters ознакомились с проектом отчета о готовности Украины к вступлению в ЕС, принятие которого ожидается во вторник, 4 ноября.

В документе подчеркивается, что, несмотря на войну, Украина проявила "четкую приверженность евроинтеграционному пути" и провела ряд значимых реформ.

Вместе с тем Еврокомиссия обращает внимание на необходимость усилить борьбу с коррупцией, укрепить независимость судебной власти и обеспечить стабильную работу антикоррупционных органов.

Недавние негативные тенденции, в частности растущее давление на специализированные антикоррупционные органы и гражданское общество, необходимо решительно изменить

- говорится в проекте отчета

В Брюсселе выражают обеспокоенность "негативными тенденциями" в Украине - в частности ростом политического давления на антикоррупционные органы, попытками ограничить их независимость и рисками для гражданского общества.

Еврокомиссия призвала украинские власти устранить эти проблемы, поскольку они могут замедлить переговорный процесс по вступлению в ЕС. Отдельное внимание в документе уделено необходимости судебной реформы, борьбе с организованной преступностью и повышению прозрачности работы государственных институтов.

Несмотря на то что большинство правительств стран ЕС официально поддерживают евроинтеграционные стремления Украины, в отчете подчеркивается: для реального продвижения вперед требуется согласие всех членов Союза. Пока дата начала нового этапа переговоров не определена, а Венгрия продолжает блокировать процесс.

Украина заявляет о намерении завершить переговоры о вступлении в ЕС до конца 2028 года. В то же время Еврокомиссия подчеркивает, что для достижения этой цели Киеву необходимо активизировать реформы, прежде всего в сфере правосудия и обеспечения верховенства права.

В проекте также содержится предложение создать более строгие механизмы контроля для стран-кандидатов, чтобы после вступления они не могли отходить от демократических норм и обязательств, взятых в процессе переговоров.

Напомним

В Европейском Союзе рассматривают предложение разрешить новым странам вступать в ЕС без полного права голоса, что может сделать лидеров, как Виктор Орбан, более уступчивыми к вступлению Украины. Эта инициатива позволит странам, как Украина, пользоваться многими преимуществами членства в ЕС, но без права вето.

Есть все основания надеяться на положительный для нас результат: Зеленский обсудил с фон дер Ляйен прогресс Украины на пути к членству в ЕС03.11.25, 21:06 • 1706 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Европейская комиссия
Reuters
Европейский Союз
Венгрия
Украина
Виктор Орбан