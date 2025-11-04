Необходимость реформ и проблемы с коррупцией: Еврокомиссия представила отчет об оценке прогресса Украины на пути в ЕС

Еврокомиссия обнародовала отчет об оценке прогресса Украины на пути к вступлению в Европейский Союз. В отчете отмечена "исключительная решимость" Украины в вопросе евроинтеграции, в то же время подчеркнута необходимость ускорения реформ в судебной сфере и усиления антикоррупционных мер. Об этом информирует УНН со ссылкой на агентство Reuters.

Детали

Отмечается, что журналисты Reuters ознакомились с проектом отчета о готовности Украины к вступлению в ЕС, принятие которого ожидается во вторник, 4 ноября.

В документе подчеркивается, что, несмотря на войну, Украина проявила "четкую приверженность евроинтеграционному пути" и провела ряд значимых реформ.

Вместе с тем Еврокомиссия обращает внимание на необходимость усилить борьбу с коррупцией, укрепить независимость судебной власти и обеспечить стабильную работу антикоррупционных органов.

Недавние негативные тенденции, в частности растущее давление на специализированные антикоррупционные органы и гражданское общество, необходимо решительно изменить - говорится в проекте отчета

В Брюсселе выражают обеспокоенность "негативными тенденциями" в Украине - в частности ростом политического давления на антикоррупционные органы, попытками ограничить их независимость и рисками для гражданского общества.

Еврокомиссия призвала украинские власти устранить эти проблемы, поскольку они могут замедлить переговорный процесс по вступлению в ЕС. Отдельное внимание в документе уделено необходимости судебной реформы, борьбе с организованной преступностью и повышению прозрачности работы государственных институтов.

Несмотря на то что большинство правительств стран ЕС официально поддерживают евроинтеграционные стремления Украины, в отчете подчеркивается: для реального продвижения вперед требуется согласие всех членов Союза. Пока дата начала нового этапа переговоров не определена, а Венгрия продолжает блокировать процесс.

Украина заявляет о намерении завершить переговоры о вступлении в ЕС до конца 2028 года. В то же время Еврокомиссия подчеркивает, что для достижения этой цели Киеву необходимо активизировать реформы, прежде всего в сфере правосудия и обеспечения верховенства права.

В проекте также содержится предложение создать более строгие механизмы контроля для стран-кандидатов, чтобы после вступления они не могли отходить от демократических норм и обязательств, взятых в процессе переговоров.

Напомним

В Европейском Союзе рассматривают предложение разрешить новым странам вступать в ЕС без полного права голоса, что может сделать лидеров, как Виктор Орбан, более уступчивыми к вступлению Украины. Эта инициатива позволит странам, как Украина, пользоваться многими преимуществами членства в ЕС, но без права вето.

Есть все основания надеяться на положительный для нас результат: Зеленский обсудил с фон дер Ляйен прогресс Украины на пути к членству в ЕС