Необходимость реформ и проблемы с коррупцией: Еврокомиссия представила отчет об оценке прогресса Украины на пути в ЕС
Киев • УНН
Еврокомиссия отметила "исключительную решимость" Украины на пути в ЕС, но призвала ускорить реформы в судебной сфере и усилить антикоррупционные меры. Отчет подчеркивает необходимость преодолеть давление на антикоррупционные органы и обеспечить их независимость.
Еврокомиссия обнародовала отчет об оценке прогресса Украины на пути к вступлению в Европейский Союз. В отчете отмечена "исключительная решимость" Украины в вопросе евроинтеграции, в то же время подчеркнута необходимость ускорения реформ в судебной сфере и усиления антикоррупционных мер. Об этом информирует УНН со ссылкой на агентство Reuters.
Детали
Отмечается, что журналисты Reuters ознакомились с проектом отчета о готовности Украины к вступлению в ЕС, принятие которого ожидается во вторник, 4 ноября.
В документе подчеркивается, что, несмотря на войну, Украина проявила "четкую приверженность евроинтеграционному пути" и провела ряд значимых реформ.
Вместе с тем Еврокомиссия обращает внимание на необходимость усилить борьбу с коррупцией, укрепить независимость судебной власти и обеспечить стабильную работу антикоррупционных органов.
Недавние негативные тенденции, в частности растущее давление на специализированные антикоррупционные органы и гражданское общество, необходимо решительно изменить
В Брюсселе выражают обеспокоенность "негативными тенденциями" в Украине - в частности ростом политического давления на антикоррупционные органы, попытками ограничить их независимость и рисками для гражданского общества.
Еврокомиссия призвала украинские власти устранить эти проблемы, поскольку они могут замедлить переговорный процесс по вступлению в ЕС. Отдельное внимание в документе уделено необходимости судебной реформы, борьбе с организованной преступностью и повышению прозрачности работы государственных институтов.
Несмотря на то что большинство правительств стран ЕС официально поддерживают евроинтеграционные стремления Украины, в отчете подчеркивается: для реального продвижения вперед требуется согласие всех членов Союза. Пока дата начала нового этапа переговоров не определена, а Венгрия продолжает блокировать процесс.
Украина заявляет о намерении завершить переговоры о вступлении в ЕС до конца 2028 года. В то же время Еврокомиссия подчеркивает, что для достижения этой цели Киеву необходимо активизировать реформы, прежде всего в сфере правосудия и обеспечения верховенства права.
В проекте также содержится предложение создать более строгие механизмы контроля для стран-кандидатов, чтобы после вступления они не могли отходить от демократических норм и обязательств, взятых в процессе переговоров.
Напомним
В Европейском Союзе рассматривают предложение разрешить новым странам вступать в ЕС без полного права голоса, что может сделать лидеров, как Виктор Орбан, более уступчивыми к вступлению Украины. Эта инициатива позволит странам, как Украина, пользоваться многими преимуществами членства в ЕС, но без права вето.
Есть все основания надеяться на положительный для нас результат: Зеленский обсудил с фон дер Ляйен прогресс Украины на пути к членству в ЕС03.11.25, 21:06 • 1706 просмотров