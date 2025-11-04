ukenru
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"

Киев • УНН

 1594 просмотра

Европейская комиссия представила ежегодный Пакет расширения, отметив прогресс Украины в ключевых реформах и выполнение условий для открытия кластеров переговоров. Комиссия считает, что для достижения амбициозной цели Украины по вступлению до конца 2028 года необходимо ускорение темпов реформ, особенно в отношении верховенства права.

Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"

Европейская комиссия представила свой ежегодный отчет о расширении (Enlargement Package) относительно прогресса стран-кандидатов на пути к членству в ЕС, отметив продвижение Украины в ключевых реформах и выполнение Киевом условий, необходимых для открытия кластеров переговоров по вступлению, но заметив, что считает, что "необходимо ускорение темпов реформ, особенно в отношении "основ" (fundamentals), в частности верховенства права, пишет УНН.

Детали

"Сегодня Европейская комиссия приняла свой ежегодный Пакет расширения (Enlargement Package), в котором представлена комплексная оценка прогресса, достигнутого партнерами по расширению за последние 12 месяцев", - сказано в сообщении.

Как отмечается в отношении Украины, "несмотря на непрекращающуюся агрессию России, Украина остается твердо приверженной своему пути к вступлению в ЕС, успешно завершив процесс скрининга и продвинувшись в ключевых реформах". "Украина приняла дорожные карты по верховенству права, государственному управлению и функционированию демократических институтов, а также план действий по национальным меньшинствам, которые Еврокомиссия оценила положительно", - отмечается в сообщении евроинституции.

Украина выполнила условия, необходимые для открытия кластеров: первого ("Основы", fundamentals), шестого ("Внешние отношения", external relations) и второго ("Внутренний рынок", internal market). Еврокомиссия ожидает, что Украина выполнит условия для открытия остальных трех кластеров, и работает над тем, чтобы Совет (ЕС) имел возможность продолжить открытие всех кластеров до конца года

- говорится в сообщении Еврокомиссии.

Как сообщается, "правительство Украины заявило о своей цели предварительно закрыть переговоры о вступлении до конца 2028 года".

Еврокомиссия привержена поддержке этой амбициозной цели, но считает, что для ее достижения необходимо ускорение темпов реформ, особенно в отношении "основ" (fundamentals), в частности верховенства права

- говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

Как сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк, "комиссар ЕС по вопросам расширения (Марта) Кос говорит, что Украина и Молдова могут открыть все разделы/кластеры для вступления уже в ноябре". "Очень смело. Конечно, для этого требуется единогласие среди государств-членов, а его до сих пор нет", - написал Йозвяк в X.

Необходимость реформ и проблемы с коррупцией: Еврокомиссия представила отчет об оценке прогресса Украины на пути в ЕС04.11.25, 04:25 • 20714 просмотров

Юлия Шрамко

