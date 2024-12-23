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Люди, которые пьют много кофе, имеют меньше рисков заболеть раком - исследователи

Люди, которые пьют много кофе, имеют меньше рисков заболеть раком - исследователи

Киев  •  УНН

 • 1907 просмотра

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Исследование показало, что люди, которые пьют более 4 чашек кофе ежедневно, имеют на 17% меньший риск рака головы и шеи. Употребление чая также влияет на риск, но результаты менее однозначны.

Исследователи обнаружили, что люди, которые пьют более четырех чашек кофе в день, имеют на 17% меньше шансов заболеть раком головы и шеи, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

По данным Cancer Research UK, в Великобритании ежегодно регистрируется около 12 800 новых случаев рака головы и шеи и около 4 100 связанных с этим смертей.

Новое исследование не доказывает, что чай и кофе сами по себе защищают от таких видов рака, однако развенчивает определенные факты, из-за которых годами были дискуссии.

«Хотя проводились предыдущие исследования по потреблению кофе и чая и снижению риска рака, это исследование подчеркнуло их разное влияние на различные суб-локации рака головы и шеи, включая наблюдения, что даже кофе без кофеина имел определенное положительное влияние», - сказал доктор Юань-Чин Эми Ли из Института рака Хантсмана и Школы медицины Университета Юты, старший автор исследования.

В журнале Cancer указано, как исследователи анализировали данные 14 исследований, которые охватывали Европу, Северную и Латинскую Америку.

Участникам исследования дали анкеты, в которых нужно было указать свои привычки потребления чая и кофе. Девять исследований включали данные об употреблении участниками кофе без кофеина.

Исследователи проанализировали данные 9 548 человек с раком головы и шеи и 15 783 людей без рака.

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Приняв во внимание такие факторы, как возраст, пол, ежедневное количество выкуренных сигарет, потребление алкоголя и потребление фруктов и овощей, было обнаружено, что люди, которые пьют более четырех чашек кофе с кофеином в день, имеют на 17% меньший шанс развития рака головы. И рак шеи в целом наблюдается у тех, кто не употребляет напиток. В частности, они обнаружили, что такое потребление было связано со снижением шансов рака ротовой полости и ротоглотки - части горла, расположенной непосредственно за ртом.

Употребление кофе без кофеина ассоциировалось лишь с пониженным риском рака ротовой полости.

С чаем ситуация была менее ясной. Результаты свидетельствуют о том, что употребление одной чашки в день или менее связано с общим снижением риска развития рака головы и шеи на 9% по сравнению с воздержанием от алкоголя, и, в частности, со снижением риска рака нижней части горла.

Но употребление более чем одной чашки в день является на 38% более высоким шансом рака гортани. Команда предполагает, что употребление чая потенциально увеличивает вероятность гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, которая связана с более высоким риском рака гортани.

Команда отмечает, что исследование имеет ограничения, в частности то, что самоотчеты об употреблении чая и кофе могут быть совсем четкими, к тому же тип чая или кофе не учитывался.

Том Сандерс, почетный профессор питания и диетологии Королевского колледжа Лондона, который не участвовал в работе, также отметил недостатки. В частности, он отметил, что люди, которые пьют  много кофе и чая, могут не иметь зависимости от табака или алкоголя. Поэтому это может объяснять, почему они в меньшей зоне риска заболевания раком.

Напомним 

Заболеваемость раком предстательной железы удвоится до 2,9 миллиона случаев в год в ближайшие 15 лет во всем мире. Ежегодный уровень смертности увеличится на 85%, особенно это коснется менее богатых стран.

Алина Волянская

Алина Волянская

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