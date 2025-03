Резников сообщил о "замечательных новостях" по F-16 для Украины

Цитата

«Отличные новости от наших друзей из Соединенных Штатов. Есть зеленый свет для Нидерландов и Дании на поставку F-16 в Украину после завершения обучения наших пилотов. Украина доказала, что невозможное действительно возможно», — написал Резников.

Резников отметил, что украинские военные доказали, что они готовы быстро обучаться. Министр поблагодарил всех партнеров и друзей в Соединенных Штатах, Нидерландах и Дании.

Great news from our friends in the United States!

There is a green light for the Netherlands and Denmark to deliver F-16s to Ukraine after our pilots complete their training.

Ukraine has proven that the impossible is indeed possible.

Our military has proven it is filled with fast…

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 18, 2023

17 августа агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника, сообщило, что Соединенные Штаты одобрили отправку истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов для защиты от российских захватчиков.

После этого, Дания официально подтвердила, что США одобрили отправку F-16 Украине. Затем Нидерланды, вслед за Данией, подтвердили одобрение отправки F-16 Украине.

