Резников сообщил о "замечательных новостях" по F-16 для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Соединенные Штаты дали "зеленый свет" для Нидерландов и Дании по поставкам истребителей F-16 для Украины. Но это произойдет после того, как украинские пилоты завершат обучение на этих самолетах. О такой новости сообщил министр обороны Украины Алексей Резников вечером в пятницу, 18 августа, передает УНН.
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«Отличные новости от наших друзей из Соединенных Штатов. Есть зеленый свет для Нидерландов и Дании на поставку F-16 в Украину после завершения обучения наших пилотов. Украина доказала, что невозможное действительно возможно», — написал Резников.
Детали
Резников отметил, что украинские военные доказали, что они готовы быстро обучаться. Министр поблагодарил всех партнеров и друзей в Соединенных Штатах, Нидерландах и Дании.
Great news from our friends in the United States!
There is a green light for the Netherlands and Denmark to deliver F-16s to Ukraine after our pilots complete their training.
Ukraine has proven that the impossible is indeed possible.
Our military has proven it is filled with fast…
Напомним
17 августа агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника, сообщило, что Соединенные Штаты одобрили отправку истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов для защиты от российских захватчиков.
После этого, Дания официально подтвердила, что США одобрили отправку F-16 Украине. Затем Нидерланды, вслед за Данией, подтвердили одобрение отправки F-16 Украине.
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