Первая часть обмена пленными между россией и Украиной ожидается 7 и 8 июня - Зеленский
Киев • УНН
Украина подтвердила готовность к обмену военнопленными 7 и 8 июня. hоссия согласилась передать 500 украинских защитников из согласованной тысячи, но списки еще не предоставила.
Украинская сторона подтвердила готовность к обмену военнопленными 7 и 8 июня. россия предварительно согласилась передать 500 украинских защитников из согласованной тысячи. В то же время Киев до сих пор не получил обещанные списки на обмен, хотя это было ключевым условием новых договоренностей. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге, передает УНН.
Наши группы провели консультации по обмену о котором мы договорились. российская сторона передала информацию, что на эти выходные она сможет передать, в субботу и воскресенье, 500 человек, 500 наших военных из той тысячи, о которой мы договорились
Президент добавил, что Украина со своей стороны готова к обмену соответствующим количеством военнопленных, но россия еще не передала соответствующие списки.
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Пока что мы списки не получили…в отличие от прошлого Стамбула. Сейчас мы договорились, и я это сказал министру до встречи, россияне дали слово, что они нам дадут заранее списки. Списки, кого мы меняем, – для нас это важно. А мы списки не получили
Несмотря на это украинская сторона, по словам Зеленского, будет продолжать настаивать на получении этого документа до выходных.
"Тем более, что понятно, что русские будут готовы на субботу воскресенье (7 и 8 июня – ред.) Первые два обмена", - добавил он.
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