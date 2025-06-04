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Первая часть обмена пленными между россией и Украиной ожидается 7 и 8 июня - Зеленский
13:08 • 3078 просмотра

Первая часть обмена пленными между россией и Украиной ожидается 7 и 8 июня - Зеленский

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Первая часть обмена пленными между россией и Украиной ожидается 7 и 8 июня - Зеленский

Киев • УНН

 • 3012 просмотра

Украина подтвердила готовность к обмену военнопленными 7 и 8 июня. hоссия согласилась передать 500 украинских защитников из согласованной тысячи, но списки еще не предоставила.

Первая часть обмена пленными между россией и Украиной ожидается 7 и 8 июня - Зеленский

Украинская сторона подтвердила готовность к обмену военнопленными 7 и 8 июня. россия предварительно согласилась передать 500 украинских защитников из согласованной тысячи. В то же время Киев до сих пор не получил обещанные списки на обмен, хотя это было ключевым условием новых договоренностей. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге, передает УНН.

Наши группы провели консультации по обмену о котором мы договорились. российская сторона передала информацию, что на эти выходные она сможет передать, в субботу и воскресенье, 500 человек, 500 наших военных из той тысячи, о которой мы договорились

 - отметил он.

Президент добавил, что Украина со своей стороны готова к обмену соответствующим количеством военнопленных, но россия еще не передала соответствующие списки.

Переговоры в Стамбуле завершились, готовится новый обмен пленными - Зеленский02.06.25, 16:20 • 18167 просмотров

Пока что мы списки не получили…в отличие от прошлого Стамбула. Сейчас мы договорились, и я это сказал министру до встречи, россияне дали слово, что они нам дадут заранее списки. Списки, кого мы меняем, – для нас это важно. А мы списки не получили 

- подчеркнул он.

Несмотря на это украинская сторона, по словам Зеленского, будет продолжать настаивать на получении этого документа до выходных.

"Тем более, что понятно, что русские будут готовы на субботу воскресенье (7 и 8 июня – ред.) Первые два обмена", - добавил он.

Могут быть освобождены от 1000 до 1200 человек: мединский о будущем обмене пленными02.06.25, 18:32 • 2136 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

Войнаполитика
Владимир Зеленский
Украина
Киев
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