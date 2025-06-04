Перша частина обміну полоненими між росією та Україною очікується 7 та 8 червня - Зеленський
Київ • УНН
Україна підтвердила готовність до обміну військовополоненими 7 та 8 червня. росія погодилась передати 500 українських захисників з узгодженої тисячі, але списки ще не надала.
Українська сторона підтвердила готовність до обміну військовополоненими 7 та 8 червня. росія попередньо погодилась передати 500 українських захисників з узгодженої тисячі. Водночас Київ досі не отримав обіцяні списки на обмін, хоча це було ключовою умовою нових домовленостей. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на брифінгу, передає УНН.
Наші групи провели консультації щодо обміну про який ми домовились. російська сторона передала інформацію, що на ці вихідні вона зможе передати, в суботу та неділю, 500 людей, 500 наших військових з тієї тисячі, про яку ми домовились
Президент додав, що Україна зі свого боку готова до обміну відповідною кількістю військовополонених, але росія ще не передала відповідні списки.
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Поки що ми списки не отримали…на відміну від минулого Стамбулу. Зараз ми домовились, і я це сказав міністру до зустрічі, росіяни дали слово, що вони нам дадуть заздалегідь списки. Списки, кого ми міняємо, – для нас це важливо. А ми списки не отримали
Попри це українська сторона, за словами Зеленського, продовжуватиме наполягати на отриманні цього документу до вихідних.
"Тим більше, що зрозуміло, що руські будуть готові на суботу неділю (7 та 8 червня – ред.) Перші два обміни", - додав він.
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