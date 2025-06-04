Реформе быть или не быть? Глава АРМА боится изменений, которые могут угрожать ее должности - эксперт.

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума саботирует принятие законопроекта №12374-д, который предусматривает изменение системы управления арестованными активами, поскольку пытается продлить свое более длительное пребывание в должности. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН выразил адвокат, бывший председатель Общественного совета при АРМА Игорь Чобитько.

Детали

На этой неделе депутаты будут голосовать во втором чтении за законопроект №12374-д, который должен изменить подходы к поиску управляющих для арестованных активов, отбору главы АРМА и проведению аудита. Именно эти требования прописаны в плане программы финансовой поддержки ЕС Ukraine Facility, в рамках которой в этом году от программы правительство должно получить 12,5 млрд евро. Реформу АРМА поддерживают антикоррупционные эксперты Transparency International Ukraine, депутаты из антикоррупционного и финансового комитетов ВР. Однако, глава агентства Елена Дума активно выступает против указанного законопроекта.

По мнению Игоря Чобитько, Елена Дума оказывает активное сопротивление реформе, поскольку опасается потерять личное влияние на агентство.

"Руководитель АРМА на сегодня много уже высказался о том, что необходимо реформировать агентство, необходимо внести соответствующие изменения в действующее законодательство. Однако, как только доходит до реальных изменений, которые согласованы и которые поддерживаются и европейским сообществом, и соответствуют действующим нормам международного законодательства, так сразу появляется сопротивление со стороны руководства АРМА любым таким изменениям, которые действительно могут затронуть состояние влияния на агентство со стороны руководства АРМА и тем самым обеспечить себе более длительное пребывание в должности", - отметил он.

Кроме того, эксперт указал на противоречия в риторике Елены Думы относительно реформы АРМА.

"В начале года я лично задавал вопрос во время отчета главы АРМА. И она мне сказала, что именно мнение Transparency и их выводы для нее являются весомыми… Но сейчас, как вы видите, это противоречит ранее высказанному публичному мнению. И фактически она сейчас подтверждает только то, что глава АРМА принимает решения только из собственного желания в тот или иной период времени. Или поддерживает выводы Transparency, или опровергает, если ей что-то не нравится, например, то, что может затронуть не интересы агентства, а именно интересы действующего руководителя", - пояснил Чобитько.

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Напомним

Елена Дума неоднократно критиковала законопроект №12374-д о реформе АРМА, который уже поддержан парламентом в первом чтении. Она заявляла, что документ "содержит политически мотивированные нормы" и "может навредить всей антикоррупционной инфраструктуре". При этом сама же называет свою работу в АРМА "настоящим прорывом". В то же время глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина считает, что Елена Дума и ее коллеги "сознательно распространяют недостоверную информацию" о законопроекте о реформе АРМА, чтобы сохранить существующую неэффективную систему.

В Transparency International Ukraine фактически поддержали позицию Анастасии Радиной и заявили, что сопротивление главы АРМА Елены Думы - это ни что иное, как нежелание избавиться от рычагов влияния. Антикоррупционные эксперты провели контент-анализ публичной коммуникации АРМА и пришли к выводу, что вместо конструктивного диалога по реформированию учреждения агентство выстроило кампанию по дискредитации законопроекта №12374-д об изменении системы управления арестованным имуществом и избегает любого публичного признания собственных ошибок.