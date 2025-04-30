Дума називає реформу “загрозою”, а експерти - необхідністю: що відбувається зі змінами в АРМА
Київ • УНН
Голова АРМА Дума чинить опір реформі, називаючи її загрозою. Експерти вказують, що це небажання втратити вплив і старі схеми, що ставить під загрозу фінансування від ЄС.
Поки Україна намагається реформувати антикорупційну інфраструктуру, голова Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума веде відчайдушну боротьбу за збереження старої системи. Законопроєкт №12374-д, що має реформувати систему управління арештованим майном, вона називає "загрозою для антикорупційної системи", а свою роботу "справжнім проривом". Та за цим проривом вірогідно прихований банальний страх втратити вплив, а отже - старі схеми і посаду, пише УНН.
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Про те, що реформа АРМА необхідна давно, активно заявляють антикорупційні експерти. У Transparency International Ukraine прямо вказали, що спротив голови АРМА Олени Думи - це не що інше, як небажання позбутися важелів впливу.
Загалом складається враження, що справжньою причиною спротиву АРМА новому законопроєкту 12374-д стало небажання запроваджувати та реалізувати ефективні та чіткі механізми управління активами, а також додаткові механізми прозорості та контролю. Водночас керівництво Агентства почало артикулювати тези про "політичне забарвлення" реформи АРМА, що взагалі дивно, адже законопроєкт №12374-д розв'язує реальні проблеми, на які вказували саме Агентство, Рахункова палата, інші інституції й експертні організації та міжнародні партнери
Голова антикорупційного комітету ВР Анастасія Радіна теж відкрито говорить, що Олена Дума та її колеги "свідомо поширюють недостовірну інформацію" про те, що законопроект №12374-д про реформу АРМА не відповідає вимогам ЄС.
Єдина реальна причина такої поведінки - бажання зберегти існуючу неефективну систему
Критика з боку громадських організацій і нардепів звучить не лише з огляду на внутрішні управлінські провали. Затягування реформування Агентства з розшуку і менеджменту активів можуть бути куди серйознішими - аж до підриву довіри з боку міжнародних партнерів. На цьому наголосив нардеп Ярослав Юрчишин. Він зазначив, що блокування прийняття законопроєкту - не просто політична боротьба, а загроза виконанню зобов’язань перед ЄС. Ukraine Facility, програма фінансової допомоги, напряму залежить від реформ.
І повна персональна відповідальність за блокування прийняття закону лежить на діючому керівництві АРМА, яке чітко розуміє, що не пройде нові прозорі конкурсні процедури
Очевидним залишається одне: реформа АРМА - це назріла вимога часу, міжнародних партнерів і українського суспільства. Проте для керівництва агентства, яке роками працювало в умовах закритості та вибірковості, вона виявилася прямою загрозою. Саме тому Олена Дума не просто чинить спротив, а намагається дискредитувати саму ідею змін. Але що довше зберігається ця непрозора модель управління арештованим майном, то більшими стають ризики для економіки, бізнесу, довіри інвесторів. І чимало експертів уже заявляють: перш ніж реформувати систему, її слід звільнити від тих, хто її свідомо гальмує.