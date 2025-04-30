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Дума називає реформу “загрозою”, а експерти - необхідністю: що відбувається зі змінами в АРМА

Київ • УНН

 • 15748 перегляди

Голова АРМА Дума чинить опір реформі, називаючи її загрозою. Експерти вказують, що це небажання втратити вплив і старі схеми, що ставить під загрозу фінансування від ЄС.

Дума називає реформу “загрозою”, а експерти - необхідністю: що відбувається зі змінами в АРМА

Поки Україна намагається реформувати антикорупційну інфраструктуру, голова Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума веде відчайдушну боротьбу за збереження старої системи. Законопроєкт №12374-д, що має реформувати систему управління арештованим майном, вона називає "загрозою для антикорупційної системи", а свою роботу "справжнім проривом". Та за цим проривом вірогідно прихований банальний страх втратити вплив, а отже - старі схеми і посаду, пише УНН.

Деталі

Про те, що реформа АРМА необхідна давно, активно заявляють антикорупційні експерти. У Transparency International Ukraine прямо вказали, що спротив голови АРМА Олени Думи - це не що інше, як небажання позбутися важелів впливу. 

Загалом складається враження, що справжньою причиною спротиву АРМА новому законопроєкту 12374-д стало небажання запроваджувати та реалізувати ефективні та чіткі механізми управління активами, а також додаткові механізми прозорості та контролю. Водночас керівництво Агентства почало артикулювати тези про "політичне забарвлення" реформи АРМА, що взагалі дивно, адже законопроєкт №12374-д розв'язує реальні проблеми, на які вказували саме Агентство, Рахункова палата, інші інституції й експертні організації та міжнародні партнери 

- заявила заступниця виконавчого директора TI Ukraine Катерина Риженко.

Голова антикорупційного комітету ВР Анастасія Радіна теж відкрито говорить, що Олена Дума та її колеги "свідомо поширюють недостовірну інформацію" про те, що законопроект №12374-д про реформу АРМА не відповідає вимогам ЄС. 

Єдина реальна причина такої поведінки - бажання зберегти існуючу неефективну систему 

- наголосила нардеп.

Критика з боку громадських організацій і нардепів звучить не лише з огляду на внутрішні управлінські провали. Затягування реформування Агентства з розшуку і менеджменту активів можуть бути куди серйознішими - аж до підриву довіри з боку міжнародних партнерів. На цьому наголосив нардеп Ярослав Юрчишин. Він зазначив, що блокування прийняття законопроєкту - не просто політична боротьба, а загроза виконанню зобов’язань перед ЄС. Ukraine Facility, програма фінансової допомоги, напряму залежить від реформ. 

І повна персональна відповідальність за блокування прийняття закону лежить на діючому керівництві АРМА, яке чітко розуміє, що не пройде нові прозорі конкурсні процедури 

- заявив він.

Очевидним залишається одне: реформа АРМА - це назріла вимога часу, міжнародних партнерів і українського суспільства. Проте для керівництва агентства, яке роками працювало в умовах закритості та вибірковості, вона виявилася прямою загрозою. Саме тому Олена Дума не просто чинить спротив, а намагається дискредитувати саму ідею змін. Але що довше зберігається ця непрозора модель управління арештованим майном, то більшими стають ризики для економіки, бізнесу, довіри інвесторів. І чимало експертів уже заявляють: перш ніж реформувати систему, її слід звільнити від тих, хто її свідомо гальмує.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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