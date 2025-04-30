Дума называет реформу “угрозой”, а эксперты - необходимостью: что происходит с изменениями в АРМА

Пока Украина пытается реформировать антикоррупционную инфраструктуру, глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума ведет отчаянную борьбу за сохранение старой системы. Законопроект №12374-д, который должен реформировать систему управления арестованным имуществом, она называет "угрозой для антикоррупционной системы", а свою работу "настоящим прорывом". Но за этим прорывом вероятно скрыт банальный страх потерять влияние, а следовательно - старые схемы и должность, пишет УНН.

Детали

О том, что реформа АРМА необходима давно, активно заявляют антикоррупционные эксперты. В Transparency International Ukraine прямо указали, что сопротивление главы АРМА Елены Думы - это не что иное, как нежелание избавиться от рычагов влияния.

В целом складывается впечатление, что настоящей причиной сопротивления АРМА новому законопроекту 12374-д стало нежелание вводить и реализовывать эффективные и четкие механизмы управления активами, а также дополнительные механизмы прозрачности и контроля. В то же время руководство Агентства начало артикулировать тезисы о "политической окраске" реформы АРМА, что вообще странно, ведь законопроект №12374-д решает реальные проблемы, на которые указывали именно Агентство, Счетная палата, другие институты и экспертные организации и международные партнеры - заявила заместитель исполнительного директора TI Ukraine Екатерина Рыженко.

Глава антикоррупционного комитета ВР Анастасия Радина тоже открыто говорит, что Елена Дума и ее коллеги "сознательно распространяют недостоверную информацию" о том, что законопроект №12374-д о реформе АРМА не соответствует требованиям ЕС.

Единственная реальная причина такого поведения - желание сохранить существующую неэффективную систему - подчеркнула нардеп.

Критика со стороны общественных организаций и нардепов звучит не только ввиду внутренних управленческих провалов. Затягивание реформирования Агентства по розыску и менеджменту активов могут быть куда более серьезными - вплоть до подрыва доверия со стороны международных партнеров. На этом подчеркнул нардеп Ярослав Юрчишин. Он отметил, что блокирование принятия законопроекта - не просто политическая борьба, а угроза выполнению обязательств перед ЕС. Ukraine Facility, программа финансовой помощи, напрямую зависит от реформ.

И полная персональная ответственность за блокирование принятия закона лежит на действующем руководстве АРМА, которое четко понимает, что не пройдет новые прозрачные конкурсные процедуры - заявил он.

Очевидным остается одно: реформа АРМА - это назревшее требование времени, международных партнеров и украинского общества. Однако для руководства агентства, которое годами работало в условиях закрытости и избирательности, она оказалась прямой угрозой. Именно поэтому Елена Дума не просто сопротивляется, а пытается дискредитировать саму идею изменений. Но чем дольше сохраняется эта непрозрачная модель управления арестованным имуществом, тем большими становятся риски для экономики, бизнеса, доверия инвесторов. И многие эксперты уже заявляют: прежде чем реформировать систему, ее следует освободить от тех, кто ее сознательно тормозит.