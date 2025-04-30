Дума называет реформу “угрозой”, а эксперты - необходимостью: что происходит с изменениями в АРМА

$41.560.18
47.280.11
ukenru
Будет точечным: в Минобороны разъяснили все детали о разбронировании медработников
15:17 • 9636 просмотра

Будет точечным: в Минобороны разъяснили все детали о разбронировании медработников

13:34 • 22809 просмотра

Украина и США подпишут соглашение о полезных ископаемых в ближайшие сутки - Шмыгаль

Эксклюзив
30 апреля, 09:29 • 69686 просмотра

Индия и Пакистан: политолог рассказал, назревает ли новая война и как это повлияет на Украину

30 апреля, 08:44 • 94305 просмотра

Рада продлила срок добровольного возвращения военных из СЗЧ до 30 августа

Эксклюзив
30 апреля, 08:43 • 164206 просмотра

Госзембанк или винницкий междусобойчик вокруг землеустройства

Эксклюзив
30 апреля, 06:47 • 92300 просмотра

С мая бензин в Украине должны продавать со спиртом: как это отразится на автомобилях и стоимости топлива

Эксклюзив
29 апреля, 15:28 • 230355 просмотра

БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой

Эксклюзив
29 апреля, 15:14 • 168675 просмотра

“Возвращение к сталинизму”: адвокат Кравец о давлении НАБУ на адвокатуру, прослушивании и отчетах иностранцам

29 апреля, 15:11 • 116298 просмотра

Содержали в лагере шесть лет: МИД и ГУР эвакуировали украинку и двоих ее детей из Сирии

29 апреля, 13:48 • 142441 просмотра

Военных из ТЦК без боевого опыта будут отправлять в воюющие части - Генштаб

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+19°
2м/с
31%
751 мм
Популярные новости

Сырная симфония: 5 аппетитных обедов, которые легко приготовить дома

30 апреля, 05:55 • 147849 просмотра

Келлог: США и Украина согласовали 22 действия для дальнейших договоренностей по войне

30 апреля, 08:04 • 75928 просмотра

Фильмы ужасов - главные кассовые хиты 2024 года: рейтинг Deadline

30 апреля, 08:15 • 86250 просмотра

Запланированный сериал "Эйнштейн" отложили на год

30 апреля, 09:14 • 31364 просмотра

Законопроект Гетманцева о деятельности Фонда гарантирования вкладов подвергся сокрушительной критике научно-экспертного управления Рады

10:55 • 62416 просмотра
публикации

Дума называет реформу “угрозой”, а эксперты - необходимостью: что происходит с изменениями в АРМА

15:42 • 2892 просмотра

Хлеб, масло, черешня: что общего между вашим меню и аграрной наукой Украины?

13:19 • 30069 просмотра

Законопроект Гетманцева о деятельности Фонда гарантирования вкладов подвергся сокрушительной критике научно-экспертного управления Рады

10:55 • 63556 просмотра

Госзембанк или винницкий междусобойчик вокруг землеустройства
Эксклюзив

30 апреля, 08:43 • 164216 просмотра

Сырная симфония: 5 аппетитных обедов, которые легко приготовить дома

30 апреля, 05:55 • 148894 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Олег Синегубов

Педро Санчес

Александр Усик

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Харьков

Соединенные Штаты

Днепр

Европа

Реклама
УНН Lite

50-летний Леонардо Ди Каприо ошеломил поклонников внезапным похудением: фото

13:52 • 11942 просмотра

Кэти Перри почувствовала себя "избитой" из-за неприятия социумом ее космического путешествия

12:48 • 14986 просмотра

Сара Геллар показала великий гардероб, как у Кэрри Брэдшоу из "Секс в большом городе"

12:27 • 15784 просмотра

Запланированный сериал "Эйнштейн" отложили на год

30 апреля, 09:14 • 32148 просмотра

Фильмы ужасов - главные кассовые хиты 2024 года: рейтинг Deadline

30 апреля, 08:15 • 87042 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Евро

Калибр (семейство ракет)

МиГ-31

M1 Abrams

Дума называет реформу “угрозой”, а эксперты - необходимостью: что происходит с изменениями в АРМА

Киев • УНН

 • 2614 просмотра

Глава АРМА Дума сопротивляется реформе, называя ее угрозой. Эксперты указывают, что это нежелание потерять влияние и старые схемы, что ставит под угрозу финансирование от ЕС.

Дума называет реформу “угрозой”, а эксперты - необходимостью: что происходит с изменениями в АРМА

Пока Украина пытается реформировать антикоррупционную инфраструктуру, глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума ведет отчаянную борьбу за сохранение старой системы. Законопроект №12374-д, который должен реформировать систему управления арестованным имуществом, она называет "угрозой для антикоррупционной системы", а свою работу "настоящим прорывом". Но за этим прорывом вероятно скрыт банальный страх потерять влияние, а следовательно - старые схемы и должность, пишет УНН.

Детали

О том, что реформа АРМА необходима давно, активно заявляют антикоррупционные эксперты. В Transparency International Ukraine прямо указали, что сопротивление главы АРМА Елены Думы - это не что иное, как нежелание избавиться от рычагов влияния. 

В целом складывается впечатление, что настоящей причиной сопротивления АРМА новому законопроекту 12374-д стало нежелание вводить и реализовывать эффективные и четкие механизмы управления активами, а также дополнительные механизмы прозрачности и контроля. В то же время руководство Агентства начало артикулировать тезисы о "политической окраске" реформы АРМА, что вообще странно, ведь законопроект №12374-д решает реальные проблемы, на которые указывали именно Агентство, Счетная палата, другие институты и экспертные организации и международные партнеры 

- заявила заместитель исполнительного директора TI Ukraine Екатерина Рыженко.

Глава антикоррупционного комитета ВР Анастасия Радина тоже открыто говорит, что Елена Дума и ее коллеги "сознательно распространяют недостоверную информацию" о том, что законопроект №12374-д о реформе АРМА не соответствует требованиям ЕС. 

Единственная реальная причина такого поведения - желание сохранить существующую неэффективную систему 

- подчеркнула нардеп.

Критика со стороны общественных организаций и нардепов звучит не только ввиду внутренних управленческих провалов. Затягивание реформирования Агентства по розыску и менеджменту активов могут быть куда более серьезными - вплоть до подрыва доверия со стороны международных партнеров. На этом подчеркнул нардеп Ярослав Юрчишин. Он отметил, что блокирование принятия законопроекта - не просто политическая борьба, а угроза выполнению обязательств перед ЕС. Ukraine Facility, программа финансовой помощи, напрямую зависит от реформ. 

И полная персональная ответственность за блокирование принятия закона лежит на действующем руководстве АРМА, которое четко понимает, что не пройдет новые прозрачные конкурсные процедуры 

- заявил он.

Очевидным остается одно: реформа АРМА - это назревшее требование времени, международных партнеров и украинского общества. Однако для руководства агентства, которое годами работало в условиях закрытости и избирательности, она оказалась прямой угрозой. Именно поэтому Елена Дума не просто сопротивляется, а пытается дискредитировать саму идею изменений. Но чем дольше сохраняется эта непрозрачная модель управления арестованным имуществом, тем большими становятся риски для экономики, бизнеса, доверия инвесторов. И многие эксперты уже заявляют: прежде чем реформировать систему, ее следует освободить от тех, кто ее сознательно тормозит.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикапубликации
Украина
Brent
$62.30
Bitcoin
$93,743.70
S&P 500
$5,486.30
Tesla
$276.90
Газ TTF
$32.34
Золото
$3,320.50
Ethereum
$1,760.53