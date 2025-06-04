Реформі бути чи не бути? Очільниця АРМА боїться змін, які можуть загрожувати її посаді - експерт.

Голова Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума саботує ухвалення законопроєкту №12374-д, який передбачає зміну системи управління арештованими активами, оскільки намагається продовжити своє більш тривале перебування на посаді. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив адвокат, колишній голова Громадської ради при АРМА Ігор Чобітько.

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Цього тижня депутати голосуватимуть у другому читанні за законопроєкт №12374-д, який має змінити підходи до пошуку управителів для арештованих активів, відбору голови АРМА та проведення аудиту. Саме ці вимоги прописані у плані програми фінансової підтримки ЄС Ukraine Facility, у межах якої цього року від програми уряд має отримати 12,5 млрд євро. Реформу АРМА підтримують антикорупційні експерти Transparency International Ukraine, депутати з антикорупційного та фінансового комітетів ВР. Однак, голова агентства Олена Дума активно виступає проти вказаного законопроєкту.

На думку Ігоря Чобітька, Олена Дума чинить активний спротив реформі, оскільки побоюється втратити особистий вплив на агентство.

"Керівник АРМА на сьогодні багато вже висловився про те, що необхідно реформувати агентство, необхідно внести відповідні зміни до діючого законодавства. Проте, як тільки доходить до реальних змін, які погоджені і які підтримуються і європейською спільнотою, і відповідають чинним нормам міжнародного законодавства, так відразу з'являється супротив з боку керівництва АРМА будь-яким таким змінам, які дійсно можуть затронути стан впливу на агентство з боку керівництва АРМА і тим самим забезпечити собі більш тривале перебування на посаді", - зазначив він.

Окрім того, експерт вказав на суперечності у риториці Олени Думи щодо реформи АРМА.

"На початку року я особисто задавав питання під час звіту голови АРМА. І вона мені сказала, що саме думка Transparency і їх висновки для неї є вагомими… Але наразі, як ви бачите, це суперечить раніше висловленій публічній думці. І фактично вона наразі підтверджує тільки те, що голова АРМА приймає рішення лише із власного бажання в той чи інший період часу. Або підтримує висновки Transparency, або спростовує, якщо їй щось не подобається, наприклад, те, що може затронути не інтереси агентства, а саме інтереси чинного керівника", - пояснив Чобітько.

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Нагадаємо

Олена Дума неодноразово критикувала законопроєкт №12374-д про реформу АРМА, який уже підтриманий парламентом у першому читанні. Вона заявляла, що документ "містить політично вмотивовані норми" та "може зашкодити всій антикорупційній інфраструктурі". При цьому сама ж називає свою роботу в АРМА "справжнім проривом". Водночас голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна вважає, що Олена Дума та її колеги "свідомо поширюють недостовірну інформацію" про законопроєкт про реформу АРМА, щоб зберегти існуючу неефективну систему.

У Transparency International Ukraine фактично підтримали позицію Анастасії Радіної та заявили, що спротив голови АРМА Олени Думи - це ні що інше, як небажання позбутися важелів впливу. Антикорупційні експерти провели контент-аналіз публічної комунікації АРМА і дійшли висновку, що замість конструктивного діалогу щодо реформування установи агентство вибудувало кампанію з дискредитації законопроєкту №12374-д про зміну системи управління арештованим майном та уникає будь-якого публічного визнання власних помилок.