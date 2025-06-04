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Санитарный контроль и эпиднадзор по европейским стандартам или разрушение существующей системы: о предостережениях к депутатской инициативе

Киев • УНН

 • 984 просмотра

Документ еще не проходил первое чтение, но к нему уже есть заключение Главного научно-экспертного управления Аппарата ВР, а также профильного комитета по вопросам здоровья нации и комитета по вопросам экологической политики. Профильный комитет не нашел замечаний к проекту, а вот научно-экспертное управление – да.

Санитарный контроль и эпиднадзор по европейским стандартам или разрушение существующей системы: о предостережениях к депутатской инициативе

В Верховной Раде недавно был зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления государственного надзора (контроля) за соблюдением требований санитарного законодательства в сферах хозяйственной деятельности, которая может представлять риск для здоровья и санитарно-эпидемического благополучия населения" (№13205). По информации УНН, он вызвал немалое опасение со стороны экспертного сообщества, причастного к сфере санитарного контроля и эпиднадзора. УНН решил исследовать этот вопрос.

Законопроект был зарегистрирован рядом народных депутатов из разных комитетов ВР, большинство из которых принадлежат к Комитету Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Документ еще не проходил первое чтение, но к нему уже есть заключение Главного научно-экспертного управления Аппарата ВР, а также профильного комитета по вопросам здоровья нации и комитета по вопросам экологической политики. Профильный комитет не нашел замечаний к проекту, а вот научно-экспертное управление – да.

Первое, на что обратили внимание в ГНЭУ, это предложение лишить медицинских и фармацевтических работников права на страхование за счет государственного бюджета, на случай заболевания инфекционными болезнями. На такое страхование сейчас имеют право медицинские и другие работники государственных и коммунальных учреждений здравоохранения и государственных научных учреждений, которые выполняют свои профессиональные обязанности в условиях повышенного риска заражения возбудителями инфекционных болезней (оказание медицинской помощи больным инфекционными болезнями, работа с живыми возбудителями и в очагах инфекционных болезней, проведение дезинфекционных мероприятий и т.п.).

Также в предлагаемой редакции из текста будет исключено положение, согласно которому работники региональных фтизиопульмонологических центров, которые оказывают медицинскую помощь людям, которые болеют туберкулезом, работают с живыми возбудителями туберкулеза или материалами, которые их содержат, осуществляют уход за людьми, которые болеют туберкулезом, и/или уборку помещений, в которых находятся такие 3 человека, имеют право на получение за каждый год работы после достижения трехлетнего стажа работы одного дополнительного календарного дня к ежегодному оплачиваемому отпуску, но не более 15 календарных дней. Эту норму в законопроекте предлагается заменить на положение в соответствии с которым "продолжительность ежегодных дополнительных отпусков, условия и порядок их предоставления устанавливаются нормативно-правовыми актами Украины, а также трудовым и/или коллективным договором". В ГНЭУ отмечают, что получение дополнительного отпуска работниками будет зависеть от администрации заведения.

Интересно, что законопроект №13205 вносит изменения и в закон "О мерах противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и злоупотреблению ими". Проектом предлагается исключить из текста Закона ст. 12 "Выявление лиц, которые незаконно употребляют наркотические средства или психотропные вещества", которой определено: основания и особенности реагирования компетентных органов (в частности, Национальной полиции) на информацию о лицах, которые вероятно незаконно употребляют наркотические средства или психотропные вещества или находятся в состоянии наркотического опьянения; основания направления такого лица на медицинский осмотр; исключительную компетенцию врачей и врачебно-консультационных комиссий в сфере проведения медицинского осмотра (обследования) на состояние наркотического опьянения и постановки диагноза "наркомания"; общие положения относительно порядка выявления и постановки на учет лиц, которые незаконно употребляют наркотические средства или психотропные вещества. В Научно-экспертном управлении обращают внимание, что исключение этой нормы не имеет обоснования и вообще противоречит цели законопроекта, а именно урегулирование проблемных вопросов, которые касаются осуществления государственного надзора (контроля) за соблюдением требований санитарного законодательства в сферах хозяйственной деятельности, которая может представлять риск для здоровья и санитарно-эпидемического благополучия населения. Кроме того, эксперты отмечают, что исключение одной нормы закона влечет за собой потерю логики между другими нормами, которые, в частности, касаются мер и по противодействию незаконному употреблению наркотиков.

"Ведь трудно представить применение каких-либо мер к лицам, которые не были выявлены", - прямо пишут эксперты в своем заключении.

Также проектом предлагается разрешить использование малоопасных пестицидов, тогда как в украинском законодательстве, которое регулирует использование пестицидов, нет такого термина.

Заключение содержит еще некоторые замечания. Но мы обратили внимание на еще одну новеллу законопроекта, которая вызвала сомнения. Речь идет об исключении некоторых полномочий из функций главного экспертного учреждения в сфере общественного здоровья, которым сейчас является "Центр общественного здоровья Минздрава" некоторых функций. При этом не указывается на кого именно они будут переведены. Среди прочего, в частности, речь идет о функции сохранения коллекции штаммов возбудителей инфекций; осуществление индикации, идентификации и количественного определения факторов среды жизнедеятельности человека, а также выполнение функций референс-лабораторий (это лаборатории, которые, среди прочего проводят диагностические исследования впервые выявленных или редких возбудителей). Не найдя ответа на вопрос, на кого же будут возложены выше перечисленные функции мы попытались обратиться к нардепам-инициаторам законопроекта. Но пока ответа не получили.

Единственное, что удалось получить, это заверение, что законопроект будет доработан между первым и вторым чтением.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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