Санітарний контроль та епіднагляд за європейськими стандартами чи руйнування існуючої системи: про застереження до депутатської ініціативи

$41.640.02
47.430.08
ukenru
Після повернення з росії викрадених дітей їх рідні отримають по 50 тисяч гривень
14:27 • 5120 перегляди

Після повернення з росії викрадених дітей їх рідні отримають по 50 тисяч гривень

Ексклюзив
14:12 • 13688 перегляди

Україна втратила цивільну авіацію у довоєнному вигляді: галузь опинилася на межі зникнення

13:08 • 17036 перегляди

Перша частина обміну полоненими між росією та Україною очікується 7 та 8 червня - Зеленський

Ексклюзив
13:05 • 20028 перегляди

Субсидія на оренду житла для переселенців: який середній розмір та як оформити

12:45 • 17816 перегляди

Єврокомісія пропонує ще на рік продовжити захист для українців, які тікають від війни - фон дер Ляйєн

Ексклюзив
11:35 • 20089 перегляди

Реформі бути чи не бути? Очільниця АРМА боїться змін, які можуть загрожувати її посаді - експерт

Ексклюзив
10:14 • 30083 перегляди

Проходження ВЛК до 5 червня: що потрібно знати "обмежено придатним"

Ексклюзив
4 червня, 09:02 • 35588 перегляди

Обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних пропустив 22 судових засідання у своїй справі - ВАКС

Ексклюзив
4 червня, 08:02 • 36698 перегляди

Боргова спіраль. Фінтехекспертка пояснила, чим небезпечні швидкі кредити

Ексклюзив
4 червня, 06:24 • 90202 перегляди

Україна готується до змін у торгівлі з Євросоюзом: що буде після 6 червня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
0м/с
52%
752мм
Популярнi новини

17-річну зірку TikTok вбили у Пакистані після "відмов" чоловікові

4 червня, 06:53 • 48653 перегляди

Як розпочиналася унікальна підготовка до спецоперації "Павутина"

4 червня, 08:26 • 37533 перегляди

Суми майже годину атакували ворожі дрони: що відомо про наслідки

4 червня, 09:45 • 27353 перегляди

Українська розвідка отримала доступ до критично важливих даних російського виробника стратегічної авіації

10:53 • 28073 перегляди

Україна може посилити боротьбу з "сірою" електронікою завдяки міжнародним цифровим інструментам

12:57 • 18016 перегляди
Публікації

Санітарний контроль та епіднагляд за європейськими стандартами чи руйнування існуючої системи: про застереження до депутатської ініціативи

15:03 • 5614 перегляди

Україна може посилити боротьбу з "сірою" електронікою завдяки міжнародним цифровим інструментам

12:57 • 18327 перегляди

Україна готується до змін у торгівлі з Євросоюзом: що буде після 6 червня
Ексклюзив

4 червня, 06:24 • 90207 перегляди

Лінгвістичні маніпуляції підкорюють споживачів: сертифікат, гарантія, офіційність… А ви перевіряли, що стоїть за цими словами?

3 червня, 14:43 • 131537 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 222056 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Рустем Умєров

Борис Пісторіус

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Німеччина

Сполучені Штати

Брюссель

Польща

Реклама
УНН Lite

У Нідерландах бабуїни у зоопарку наробили селфі на телефон, який відвідувачка випадково впустила у вольєр

11:54 • 14466 перегляди

CD Projekt RED показала перші трейлери гри "Відьмак 4"

3 червня, 14:36 • 70193 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 222056 перегляди

Кемерон після "Аватару" екранізує роман "Дияволи" - про демонів, відьом та апокаліптичних монстрів

3 червня, 07:52 • 142530 перегляди

Білий дім показав новий офіційний портрет Трампа з дуже показовими деталями

3 червня, 07:15 • 143835 перегляди
Актуальне

Ту-95

Туполєв Ту-22М

F-16 Fighting Falcon

Telegram

Мі-8

Санітарний контроль та епіднагляд за європейськими стандартами чи руйнування існуючої системи: про застереження до депутатської ініціативи

Київ • УНН

 • 5360 перегляди

Документ ще не проходив перше читання, але до нього вже є висновок Головного науково-експертного управління Апарату ВР, а також профільного комітету з питань здоров’я нації та комітету з питань екологічної політики. Профільний комітет не знайшов зауважень до проєкту, а ось науково-експертне управління – так.

Санітарний контроль та епіднагляд за європейськими стандартами чи руйнування існуючої системи: про застереження до депутатської ініціативи

У Верховній Раді нещодавно був зареєстрований законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог санітарного законодавства у сферах господарської діяльності, яка може становити ризик для здоров’я та санітарно-епідемічного благополуччя населення" (№13205). За інформацією УНН, він викликав неабияке побоювання з боку експертної спільноти, причетної до сфери санітарного контролю та епіднагляду. УНН вирішив дослідити це питання.

Законопроєкт був зареєстрований низкою народних депутатів з різних комітетів ВР, більшість з яких належать до Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Документ ще не проходив перше читання, але до нього вже є висновок Головного науково-експертного управління Апарату ВР, а також профільного комітету з питань здоров’я нації та комітету з питань екологічної політики. Профільний комітет не знайшов зауважень до проєкту, а ось науково-експертне управління – так.

Перше, на що звернули увагу в ГНЕУ, це пропозиція позбавити медичних і фармацевтичних працівників права на страхування за рахунок державного бюджету, на випадок захворювання на інфекційні хвороби. На таке страхування наразі мають право медичні та інші працівники державних і комунальних закладів охорони здоров’я та державних наукових установ, які виконують свої професійні обов’язки в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб (надання медичної допомоги хворим на інфекційні хвороби, робота з живими збудниками та в осередках інфекційних хвороб, проведення дезінфекційних заходів тощо).

Також у пропонованій редакції з тексту буде виключено положення, згідно з яким працівники регіональних фтизіопульмонологічних центрів, які надають медичну допомогу людям, які хворіють на туберкульоз, працюють із живими збудниками туберкульозу чи матеріалами, що їх містять, здійснюють догляд за людьми, які хворіють на туберкульоз, та/або прибирання приміщень, у яких перебувають такі 3 люди, мають право на отримання за кожний рік роботи після досягнення трирічного стажу роботи одного додаткового календарного дня до щорічної оплачуваної відпустки, але не більш як 15 календарних днів. Цю норму у законопроєкті пропонується замінити на положення у відповідності до якого "тривалість щорічних додаткових відпусток, умови та порядок їх надання встановлюються нормативно-правовими актами України, а також трудовим та/або колективним договором". У ГНЕУ зауважують, що отримання додаткової відпустки працівниками буде залежати від адміністрації закладу.

Цікаво, що законопроєкт №13205 вносить зміни і до закону "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними". Проектом пропонується виключити з тексту Закону ст. 12 "Виявлення осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини", якою визначено: підстави та особливості реагування компетентних органів (зокрема, Національної поліції) на інформацію щодо осіб, які імовірно незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини чи перебувають у стані наркотичного сп’яніння; підстави направлення такої особи на медичний огляд; виключну компетенцію лікарів та лікарсько-консультаційних комісій у сфері проведення медичного огляду (обстеження) на стан наркотичного сп’яніння та постановки діагнозу "наркоманія"; загальні положення щодо порядку виявлення та постановки на облік осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини. У Науково-експертному управлінні звертають увагу, що виключення цієї норми немає обґрунтування та й взагалі суперечить меті законопроекту, а саме врегулювання проблемних питань, які стосуються здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог санітарного законодавства у сферах господарської діяльності, яка може становити ризик для здоров’я та санітарно-епідемічного благополуччя населення. Крім того, експерти зауважують, що виключення однієї норми закону тягне за собою втрату логіки між іншими нормами, які, зокрема, стосуються заходів і з протидії незаконному вживанню наркотиків.

"Адже важко уявити застосування будь-яких заходів до осіб, яких не було виявлено", - прямо пишуть експерти у своєму висновку.

Також проєктом пропонується дозволити використання малонебезпечних пестицидів, тоді як в українському законодавстві, яке регулює використання пестицидів, немає такого терміну.

Висновок містить ще деякі зауваження. Але ми звернули увагу на ще одну новелу законопроекту, яка викликала сумніви. Йдеться про виключення деяких повноважень з функцій головної експертної установи у сфері громадського здоров’я, якою наразі є "Центр громадського здоров’я МОЗ". При цьому не вказується на кого саме вони будуть перекладені. Серед іншого, зокрема, йдеться про функцію збереження колекції штамів збудників інфекцій; здійснення індикації, ідентифікації та кількісного визначення факторів середовища життєдіяльності людини, а також виконання функцій референс-лабораторій (це лабораторії, які, серед іншого проводять діагностичні дослідження вперше виявлених чи рідкісних збудників). Не знайшовши відповіді на питання, на кого ж будуть покладені вище перелічені функції ми спробували звернутися до нардепів-ініціаторів законопроєкту. Але поки відповіді не отримали.

Єдине, що вдалося отримати, це запевнення, що законопроєкт буде доопрацьований між першим та другим читанням.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаЗдоров'яПублікації
Національна поліція України
Верховна Рада
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9