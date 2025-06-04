Санітарний контроль та епіднагляд за європейськими стандартами чи руйнування існуючої системи: про застереження до депутатської ініціативи

У Верховній Раді нещодавно був зареєстрований законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог санітарного законодавства у сферах господарської діяльності, яка може становити ризик для здоров’я та санітарно-епідемічного благополуччя населення" (№13205). За інформацією УНН, він викликав неабияке побоювання з боку експертної спільноти, причетної до сфери санітарного контролю та епіднагляду. УНН вирішив дослідити це питання.

Законопроєкт був зареєстрований низкою народних депутатів з різних комітетів ВР, більшість з яких належать до Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Документ ще не проходив перше читання, але до нього вже є висновок Головного науково-експертного управління Апарату ВР, а також профільного комітету з питань здоров’я нації та комітету з питань екологічної політики. Профільний комітет не знайшов зауважень до проєкту, а ось науково-експертне управління – так.

Перше, на що звернули увагу в ГНЕУ, це пропозиція позбавити медичних і фармацевтичних працівників права на страхування за рахунок державного бюджету, на випадок захворювання на інфекційні хвороби. На таке страхування наразі мають право медичні та інші працівники державних і комунальних закладів охорони здоров’я та державних наукових установ, які виконують свої професійні обов’язки в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб (надання медичної допомоги хворим на інфекційні хвороби, робота з живими збудниками та в осередках інфекційних хвороб, проведення дезінфекційних заходів тощо).

Також у пропонованій редакції з тексту буде виключено положення, згідно з яким працівники регіональних фтизіопульмонологічних центрів, які надають медичну допомогу людям, які хворіють на туберкульоз, працюють із живими збудниками туберкульозу чи матеріалами, що їх містять, здійснюють догляд за людьми, які хворіють на туберкульоз, та/або прибирання приміщень, у яких перебувають такі 3 люди, мають право на отримання за кожний рік роботи після досягнення трирічного стажу роботи одного додаткового календарного дня до щорічної оплачуваної відпустки, але не більш як 15 календарних днів. Цю норму у законопроєкті пропонується замінити на положення у відповідності до якого "тривалість щорічних додаткових відпусток, умови та порядок їх надання встановлюються нормативно-правовими актами України, а також трудовим та/або колективним договором". У ГНЕУ зауважують, що отримання додаткової відпустки працівниками буде залежати від адміністрації закладу.

Цікаво, що законопроєкт №13205 вносить зміни і до закону "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними". Проектом пропонується виключити з тексту Закону ст. 12 "Виявлення осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини", якою визначено: підстави та особливості реагування компетентних органів (зокрема, Національної поліції) на інформацію щодо осіб, які імовірно незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини чи перебувають у стані наркотичного сп’яніння; підстави направлення такої особи на медичний огляд; виключну компетенцію лікарів та лікарсько-консультаційних комісій у сфері проведення медичного огляду (обстеження) на стан наркотичного сп’яніння та постановки діагнозу "наркоманія"; загальні положення щодо порядку виявлення та постановки на облік осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини. У Науково-експертному управлінні звертають увагу, що виключення цієї норми немає обґрунтування та й взагалі суперечить меті законопроекту, а саме врегулювання проблемних питань, які стосуються здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог санітарного законодавства у сферах господарської діяльності, яка може становити ризик для здоров’я та санітарно-епідемічного благополуччя населення. Крім того, експерти зауважують, що виключення однієї норми закону тягне за собою втрату логіки між іншими нормами, які, зокрема, стосуються заходів і з протидії незаконному вживанню наркотиків.

"Адже важко уявити застосування будь-яких заходів до осіб, яких не було виявлено", - прямо пишуть експерти у своєму висновку.

Також проєктом пропонується дозволити використання малонебезпечних пестицидів, тоді як в українському законодавстві, яке регулює використання пестицидів, немає такого терміну.

Висновок містить ще деякі зауваження. Але ми звернули увагу на ще одну новелу законопроекту, яка викликала сумніви. Йдеться про виключення деяких повноважень з функцій головної експертної установи у сфері громадського здоров’я, якою наразі є "Центр громадського здоров’я МОЗ". При цьому не вказується на кого саме вони будуть перекладені. Серед іншого, зокрема, йдеться про функцію збереження колекції штамів збудників інфекцій; здійснення індикації, ідентифікації та кількісного визначення факторів середовища життєдіяльності людини, а також виконання функцій референс-лабораторій (це лабораторії, які, серед іншого проводять діагностичні дослідження вперше виявлених чи рідкісних збудників). Не знайшовши відповіді на питання, на кого ж будуть покладені вище перелічені функції ми спробували звернутися до нардепів-ініціаторів законопроєкту. Але поки відповіді не отримали.

Єдине, що вдалося отримати, це запевнення, що законопроєкт буде доопрацьований між першим та другим читанням.