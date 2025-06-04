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Новые детали уникальной спецоперации "Паутина": СБУ показала "свежие" эксклюзивные кадры

Киев • УНН

 • 2320 просмотра

СБУ провела спецоперацию "Паутина", поразив 41 российский военный самолет стратегической авиации. Уничтожены самолеты "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а также "Ан-12" и "Ил-78".

Новые детали уникальной спецоперации "Паутина": СБУ показала "свежие" эксклюзивные кадры

Служба безопасности Украины показала уникальные кадры спецоперации "Паутина", в результате которой поражен 41 военный самолет стратегической авиации россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Значительная часть российских самолетов была уничтожена безвозвратно, а отдельные пораженные самолеты будут отстраиваться долгими годами. Среди пораженных воздушных судов – "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а также "Ан-12" и "Ил-78".

Во время управления операцией СБУ использовала современную технологию управления БПЛА, которая объединяет автономные алгоритмы искусственного интеллекта и ручное вмешательство оператора. Так, часть БПЛА из-за потери сигнала переходила на выполнение миссии с использованием искусственного интеллекта по заранее спланированному маршруту. А после приближения и контакта к конкретно определенной цели автоматически срабатывала боевая часть.

Напомним

В россии массово загорелись аэродромы стратегической авиации в результате масштабной спецоперации Службы безопасности Украины под названием "Паутина". По предварительным данным, потери российской авиации уже превышают 2 миллиарда долларов.

Также УНН сообщал, что благодаря СБУ в рф поняли истинное значение слова "демилитаризация". В то же время, спецоперация "Паутина", в результате которой было уничтожено более 40 российских самолетов, готовилась полтора года.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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Ту-160
Ту-95
Туполев Ту-22М
Служба безопасности Украины
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