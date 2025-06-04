Нові деталі унікальної спецоперації "Павутина": СБУ показала "свіжі" ексклюзивні кадри
Київ • УНН
СБУ провела спецоперацію "Павутина", уразивши 41 російський військовий літак стратегічної авіації. Знищено літаки "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а також "Ан-12" та "Іл-78".
Служба безпеки України показала унікальні кадри спецоперації "Павутина", у результаті якої уражено 41 військовий літак стратегічної авіації росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ.
Деталі
Значна частина російських літаків була знищена безповоротно, а окремі уражені літаки будуть відбудовуватись довгими роками. Серед уражених повітряних суден – "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а також "Ан-12" та "Іл-78".
Під час керування операцією СБУ використала сучасну технологію керування БпЛА, яка поєднує автономні алгоритми штучного інтелекту та ручне втручання оператора. Так, частина БпЛА через втрату сигналу переходила на виконання місії з використанням штучного інтелекту за завчасно спланованим маршрутом. А після наближення і контакту до конкретно визначеної цілі автоматично спрацьовувала бойова частина.
Нагадаємо
У росії масово запалали аеродроми стратегічної авіації внаслідок масштабної спецоперації Служби безпеки України під назвою "Павутина". За попередніми даними, втрати російської авіації вже перевищують 2 мільярди доларів.
Також УНН повідомляв, що завдяки СБУ в рф зрозуміли справжнє значення слова "демілітаризація". Водночас, спецоперація "Павутина", внаслідок якої було знищено понад 40 російських літаків, готувалась півтора роки.