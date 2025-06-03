Лингвистические манипуляции покоряют потребителей: сертификат, гарантия, официальность… А вы проверяли, что стоит за этими словами?

В мире избытка информации и рекламы потребители часто ориентируются на внешние признаки качества – яркую упаковку, громкие слоганы, знакомые слова вроде "официальный" или "гарантированный". Такие маркеры создают иллюзию безопасности и надежности, хотя на самом деле редко имеют подтверждение. В результате – доверие базируется не на фактах, а на удачно сформулированных рекламных обещаниях, пишет УНН.

Детали

Как средства лингвистической манипуляции обычно используются эпитеты ("премиум", "официальный"), эвфемизмы ("альтернативная версия" вместо "копия"), а также псевдосертификационные маркеры ("рекомендовано экспертами"), которые часто не имеют фактического основания, но создают впечатление достоверности".

"Реклама использует лингвистические манипуляции для формирования восприятия и мировоззрения, используя стратегии, влияющие на познание и концептуализацию. Они создают заменяющую реальность, влияя на ценности и идеалы с помощью психологического убеждения", – отмечает филолог Елена Оленюк.

Часто такие манипуляции направлены на сегмент техники, в частности смартфонов, бытовой электроники, гаджетов и аксессуаров, где потребитель ожидает высокого качества, официальной гарантии и поддержки от бренда. Именно здесь употребление слов "официальный", "гарантированный", "сертифицированный" или "европейские технологии" становится наиболее эффективным инструментом влияния на выбор пользователей.

Лингвистические приемы иллюстрирует пример стартовой страницы сети YABLUKA, которую украшает баннер с надписью "сеть оригинальной техники". Формулировка звучит авторитетно и создает впечатление, что компания является официальным партнером производителя. Однако юридически понятие "оригинальный" не равно "официальный": это лишь указание на подлинное происхождение товара, а не на лицензионный канал поставки или наличие сертифицированного сервиса.

На фоне новостей о том, что сеть Yabluka не раз попадала в поле зрения правоохранителей из-за возможной торговли "серой" техникой, а Государственная налоговая служба Украины фиксировала схемы уклонения от уплаты НДС более чем на 286 млн грн в сетях "Ябко" и Yabluka, особого внимания заслуживает и вероятное манипулирование рекламными технологиями и лингвистической игрой слов, формирующей у потребителей ложное представление об официальности и надежности товара.

Среди распространенных языковых ловушек, призванных вызвать доверие к товару, – фразы вроде "сертифицированный товар", которые звучат убедительно, но обычно не содержат никаких уточнений относительно происхождения или действия сертификата в Украине. Аналогично работает "гарантия 12 месяцев", которая часто означает лишь внутреннее обязательство продавца, а не официальную поддержку производителя. Формулировка "сервис в Украине" может скрывать неавторизованные мастерские, а "рекомендовано производителем" – оказаться необоснованной апелляцией к авторитету без доказательств. Все эти выражения формируют иллюзию надежности, хотя на самом деле являются примерами лингвистической манипуляции, основанной на размытости и неподтвержденности.

Интересно, что практика Европейского Союза по борьбе с манипулятивной рекламой уже давно закреплена на нормативном уровне. В частности, Директива 2006/114/ЕС Европейского Парламента и Совета от 12 декабря 2006 года о вводящей в заблуждение и сравнительной рекламе устанавливает четкие условия допустимости рекламных утверждений. Документ запрещает любую информацию, которая может ввести потребителя в заблуждение и повлиять на его экономическое поведение. В частности, использование терминов вроде "официальный", "сертифицированный" или "рекомендованный" без надлежащего подтверждения источника расценивается как недобросовестная практика.

И пока Украина введет соответствующие подходы, в эпоху информационных избытков, потребителям следует быть особенно внимательными к рекламным формулировкам и не поддаваться языковым манипуляциям. Критическое мышление и элементарная инфогигиена – это лучшая защита от псевдонадежности.