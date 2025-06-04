На границе с Украиной в Польше обнаружили заброшенные зенитные установки: правоохранители начали расследование
Киев • УНН
В Подкарпатском воеводстве Польши нашли заброшенные зенитные установки, которые, вероятно, должны были быть переданы Украине. Польские власти начали расследование в отношении частной компании, имевшей лицензию на торговлю оружием.
В Польше на границе с Украиной обнаружили заброшенные зенитные установки. Их якобы должны были передать на баланс украинской армии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RMF24.
Детали
Зенитные установки нашли в Подкарпатском воеводстве, граничащем с Украиной. О них также сообщили польские СМИ. На данный момент известно, что эти установки принадлежали частной компании, которая, вероятно, должна была переправить их в Украину.
Правоохранительные органы Республики Польша начали расследование относительно ненадлежащего обращения с оружием и боеприпасами со стороны одной из частных компаний.
В то же время представитель польского министра-координатора специальных служб Яцек Добжинский заявил, что данная фирма имела лицензию на осуществление операций по торговле оружием.
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