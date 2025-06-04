На границе с Украиной в Польше обнаружили заброшенные зенитные установки: правоохранители начали расследование

$41.640.02
47.430.08
ukenru
Украина потеряла гражданскую авиацию в довоенном виде: отрасль оказалась на грани исчезновения
Эксклюзив
14:12 • 142 просмотра

Украина потеряла гражданскую авиацию в довоенном виде: отрасль оказалась на грани исчезновения

13:08 • 5572 просмотра

Первая часть обмена пленными между россией и Украиной ожидается 7 и 8 июня - Зеленский

Эксклюзив
13:05 • 12617 просмотра

Субсидия на аренду жилья для переселенцев: какой средний размер и как оформить

12:45 • 11160 просмотра

Еврокомиссия предлагает еще на год продлить защиту для украинцев, бегущих от войны, - фон дер Ляйен

Эксклюзив
11:35 • 16105 просмотра

Реформе быть или не быть? Глава АРМА боится изменений, которые могут угрожать ее должности - эксперт

Эксклюзив
10:14 • 28117 просмотра

Прохождение ВВК до 5 июня: что нужно знать "ограниченно годным"

Эксклюзив
09:02 • 34574 просмотра

Обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых пропустил 22 судебных заседания по своему делу - ВАКС

Эксклюзив
4 июня, 08:02 • 36431 просмотра

Долговая спираль. Финтехэксперт объяснила, чем опасны быстрые кредиты

Эксклюзив
4 июня, 06:24 • 83423 просмотра

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня

Эксклюзив
4 июня, 05:30 • 39425 просмотра

Стоматолог развеяла мифы о кариесе и назвала действенные методы профилактики

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3м/с
40%
752мм
Популярные новости

Глава Пентагона впервые пропустит "Рамштайн" - AP

4 июня, 05:11 • 48689 просмотра

17-летнюю звезду TikTok убили в Пакистане после "отказов" мужчине

4 июня, 06:53 • 42114 просмотра

Как начиналась уникальная подготовка к спецоперации "Паутина"

08:26 • 30890 просмотра

Сумы почти час атаковали вражеские дроны: что известно о последствиях

09:45 • 20721 просмотра

Украинская разведка получила доступ к критически важным данным российского производителя стратегической авиации

10:53 • 21226 просмотра
публикации

Украина может усилить борьбу с "серой" электроникой благодаря международным цифровым инструментам

12:57 • 9998 просмотра

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня
Эксклюзив

4 июня, 06:24 • 83423 просмотра

Лингвистические манипуляции покоряют потребителей: сертификат, гарантия, официальность… А вы проверяли, что стоит за этими словами?

3 июня, 14:43 • 125045 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 213455 просмотра

От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира

3 июня, 11:55 • 253715 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Алексей Гончаренко

Ярослав Железняк

Владимир Зеленский

Алексей Чернышов

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Киев

Германия

Брюссель

Реклама
УНН Lite

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

11:54 • 11491 просмотра

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 67608 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 213455 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 140328 просмотра

Белый дом показал новый официальный портрет Трампа с очень показательными деталями

3 июня, 07:15 • 141773 просмотра
Актуальное

Financial Times

Бильд

DJI Mavic

Беспилотный летательный аппарат

Нью-Йорк Таймс

На границе с Украиной в Польше обнаружили заброшенные зенитные установки: правоохранители начали расследование

Киев • УНН

 • 142 просмотра

В Подкарпатском воеводстве Польши нашли заброшенные зенитные установки, которые, вероятно, должны были быть переданы Украине. Польские власти начали расследование в отношении частной компании, имевшей лицензию на торговлю оружием.

На границе с Украиной в Польше обнаружили заброшенные зенитные установки: правоохранители начали расследование

В Польше на границе с Украиной обнаружили заброшенные зенитные установки. Их якобы должны были передать на баланс украинской армии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RMF24.

Детали

Зенитные установки нашли в Подкарпатском воеводстве, граничащем с Украиной. О них также сообщили польские СМИ. На данный момент известно, что эти установки принадлежали частной компании, которая, вероятно, должна была переправить их в Украину.

Правоохранительные органы Республики Польша начали расследование относительно ненадлежащего обращения с оружием и боеприпасами со стороны одной из частных компаний.

В то же время представитель польского министра-координатора специальных служб Яцек Добжинский заявил, что данная фирма имела лицензию на осуществление операций по торговле оружием.

От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира03.06.25, 14:55 • 253597 просмотров

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоВойнаКриминал и ЧПНовости Мира
Украина
Польша
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9