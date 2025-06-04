На кордоні з Україною у Польщі виявили покинуті зенітні установки: правоохоронці почали розслідування
Київ • УНН
У Підкарпатському воєводстві Польщі знайшли покинуті зенітні установки, які, ймовірно, мали бути передані Україні. Польська влада розпочала розслідування щодо приватної компанії, яка мала ліцензію на торгівлю зброєю.
У Польщі на кордоні з Україною виявили покинуті зенітні установки. Їх нібито мали передати на баланс українській армії. Про це повідомляє УНН з посиланням на RMF24.
Деталі
Зенітні установки знайшли у Підкарпатському воєводстві, що межує з Україною. Про них також повідомили польські ЗМІ. На даний момент відомо, що ці установки належали приватній компанії, яка, ймовірно, мала переправити їх в Україну.
Правоохоронні органи Республіки Польща почали розслідування стосовно неналежного поводження зі зброєю та боєприпасами з боку однієї з приватних компаній.
Водночас речник польського міністра-координатора спеціальних служб Яцек Добжинський заявив, що дана фірма мала ліцензію на здійснення операцій щодо торгівлі зброї.
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