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Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

Киев • УНН

 • 1498 просмотра

Джеймс Кэмерон адаптирует роман Джо Аберкромби "Дьяволы", отложив работу над "Аватаром 4". Книга рассказывает о брате Диаза и его миссии среди демонов.

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

Режиссер Джеймс Кэмерон завершает работу над третьим "Аватаром" и уже планирует свою следующую творческую работу. Вместе с писателем Джо Аберкромби он адаптирует новый роман "Дьяволы" - мрачную историю о демонах и монстрах в фэнтезийном мире.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Gizmodo.

Детали

Джеймс Кэмерон временно откладывает синекожих нави, чтобы окунуться в ад. Его компания Lightstorm приобрела права на экранизацию новой книги Джо Аберкромби "Дьяволы", и режиссер уже анонсировал, что напишет сценарий вместе с автором.

Как бы мне описать "Дьяволов"? Остроумная приключенческая история ужасов? Эпическая битва между добром и злом, но большую часть времени вы не можете сказать, что есть что?.. Это Джо Аберкромби в лучшей форме

- написал Кэмерон в соцсетях.

Кэмерон рассказал о своей любви к творчеству Аберкромби, прежде чем признаться, что он напишет сценарий вместе с автором.

Я с нетерпением жду процесса написания сценария с ним, хотя я уверен, что эта адаптация практически напишется сама собой, потому что Джо пишет очень визуально, почти в сценах, и с очень кинематографической структурой

- сказал Кэмерон.

Книга рассказывает о брате Диаза, который попадает в самое сердце мрака, получив, казалось бы, почетное задание. Но его "паства" — это демоны, ведьмы и монстры, а сама миссия требует крайних мер и много крови.

Работа над 4 частью "Аватара" будет отложена Хотя третья часть "Аватара" — "Огонь и пепел" — выйдет уже 19 декабря 2025 года, четвертый фильм запланирован лишь на 2029-й.

Это, как отмечает издание, дает Кэмерону время на новый проект.

Будет ли он снимать сам — еще не известно, но желание "нырнуть в ад" у него есть точно.

Это будет для меня новым радостным вызовом — воплотить этих незабываемых персонажей в жизнь

- подытожил он.

Напомним

Ранее УНН писал, что компания Disney показала первые кадры фильма "Аватар: огонь и пепел" для экспонентов на CinemaCon, представленные Джеймсом Кэмероном в видеосегменте. Кэмерон сообщил, что именно заканчивает работу над фильмом в Новой Зеландии, но с удовольствием поделился "взглядом на повышение эмоциональности сердца и души". 

Алена Уткина

Алена Уткина

КультураУНН Lite
Новая Зеландия
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