Кемерон після "Аватару" екранізує роман "Дияволи" - про демонів, відьом та апокаліптичних монстрів

Режисер Джеймс Кемерон завершує роботу над третім "Аватаром" і вже планує свою наступну творчу роботу. Разом із письменником Джо Аберкромбі він адаптує новий роман "Дияволи" - похмуру історію про демонів та монстрів у фентезійному світі.

Про це пише УНН із посиланням на Gizmodo.

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Джеймс Кемерон тимчасово відкладає синьошкірих наві, щоб зануритися у пекло. Його компанія Lightstorm придбала права на екранізацію нової книги Джо Аберкромбі "Дияволи", і режисер вже анонсував, що напише сценарій разом з автором.

Як би мені описати "Дияволів"? Гостро дотепна пригодницька історія жахів? Епічна битва між добром і злом, але більшу частину часу ви не можете сказати, що є що?.. Це Джо Аберкромбі у найкращій формі - написав Кемерон у соцмережах.

Кемерон розповів про свою любов до творчості Аберкромбі, перш ніж зізнатися, що він напише сценарій разом з автором.

Я з нетерпінням чекаю процесу написання сценарію з ним, хоча я впевнений, що ця адаптація практично напишеться сама собою, тому що Джо пише дуже візуально, майже в сценах, і з дуже кінематографічною структурою - сказав Кемерон.

Книга розповідає про брата Діаза, який потрапляє у саме серце мороку, отримавши, здавалося б, почесне завдання. Але його "паства" — це демони, відьми та монстри, а сама місія вимагає крайніх заходів і багато крові.

Робота над 4 частиною "Аватара" буде відкладена Хоча третя частина "Аватара" — "Вогонь і попіл" — вийде вже 19 грудня 2025 року, четвертий фільм заплановано лише на 2029-й.

Це, як зазначає видання, дає Кемерону час на новий проєкт.

Чи зніматиме він сам — ще не відомо, але бажання "пірнути в пекло" у нього є точно.

Це буде для мене новим радісним викликом — втілити цих незабутніх персонажів у життя - підсумував він.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що компанія Disney показала перші кадри фільму "Аватар: вогонь і попіл" для експонентів на CinemaCon, представлені Джеймсом Кемероном у відеосегменті. Кемерон повідомив, що саме закінчує роботу над фільмом у Новій Зеландії, але із задоволенням поділився "поглядом на підвищення емоційності серця й душі".