Кемерон після "Аватару" екранізує роман "Дияволи" - про демонів, відьом та апокаліптичних монстрів
Київ • УНН
Джеймс Кемерон адаптує роман Джо Аберкромбі "Дияволи", відклавши роботу над "Аватаром 4". Книга розповідає про брата Діаза та його місію серед демонів.
Режисер Джеймс Кемерон завершує роботу над третім "Аватаром" і вже планує свою наступну творчу роботу. Разом із письменником Джо Аберкромбі він адаптує новий роман "Дияволи" - похмуру історію про демонів та монстрів у фентезійному світі.
Про це пише УНН із посиланням на Gizmodo.
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Джеймс Кемерон тимчасово відкладає синьошкірих наві, щоб зануритися у пекло. Його компанія Lightstorm придбала права на екранізацію нової книги Джо Аберкромбі "Дияволи", і режисер вже анонсував, що напише сценарій разом з автором.
Як би мені описати "Дияволів"? Гостро дотепна пригодницька історія жахів? Епічна битва між добром і злом, але більшу частину часу ви не можете сказати, що є що?.. Це Джо Аберкромбі у найкращій формі
Кемерон розповів про свою любов до творчості Аберкромбі, перш ніж зізнатися, що він напише сценарій разом з автором.
Я з нетерпінням чекаю процесу написання сценарію з ним, хоча я впевнений, що ця адаптація практично напишеться сама собою, тому що Джо пише дуже візуально, майже в сценах, і з дуже кінематографічною структурою
Книга розповідає про брата Діаза, який потрапляє у саме серце мороку, отримавши, здавалося б, почесне завдання. Але його "паства" — це демони, відьми та монстри, а сама місія вимагає крайніх заходів і багато крові.
Робота над 4 частиною "Аватара" буде відкладена Хоча третя частина "Аватара" — "Вогонь і попіл" — вийде вже 19 грудня 2025 року, четвертий фільм заплановано лише на 2029-й.
Це, як зазначає видання, дає Кемерону час на новий проєкт.
Чи зніматиме він сам — ще не відомо, але бажання "пірнути в пекло" у нього є точно.
Це буде для мене новим радісним викликом — втілити цих незабутніх персонажів у життя
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що компанія Disney показала перші кадри фільму "Аватар: вогонь і попіл" для експонентів на CinemaCon, представлені Джеймсом Кемероном у відеосегменті. Кемерон повідомив, що саме закінчує роботу над фільмом у Новій Зеландії, але із задоволенням поділився "поглядом на підвищення емоційності серця й душі".