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Украина может усилить борьбу с "серой" электроникой благодаря международным цифровым инструментам

Киев • УНН

 • 5538 просмотра

Украина может усилить борьбу с "серой" электроникой благодаря международным цифровым инструментам.

Украина может усилить борьбу с "серой" электроникой благодаря международным цифровым инструментам

В условиях стремительного роста объемов нелегального импорта смартфонов и другой электроники эксперты обращают внимание на потенциал системы Центрального реестра идентификации оборудования (Central Equipment Identity Register – CEIR) как эффективного инструмента противодействия "серому" рынку электроники, в частности смартфонов, планшетов и других мобильных гаджетов, пишет УНН.

CEIR – это система, которая отслеживает IMEI мобильных устройств и играет решающую роль в борьбе с распространением "черного" рынка и обеспечении законности продаж смартфонов

отмечают американские исследователи рынка электроники.

Простыми словами, если мобильное устройство имеет незарегистрированный или измененный IMEI-код, мобильные операторы могут отказать ему в обслуживании. В ряде стран система CEIR позволяет выявлять такие устройства, в частности те, которые были ввезены в обход таможенного контроля или реализованы без уплаты налогов.

Украина сейчас сталкивается с критической ситуацией на рынке электроники, где значительную долю занимает так называемый "серый" импорт. По оценкам Американской торговой палаты, потери государственного бюджета от теневого оборота лишь отдельных моделей смартфонов достигают 5,5 млрд грн. Европейская Бизнес Ассоциация сообщала, что официальные представители компании Apple в Украине в 2023 году привели неутешительную статистику: доля теневого рынка смартфонов этого бренда выросла с 60% в 2021 году до 71% в 2023-м. Подобная ситуация наблюдалась и в отношении других торговых марок.

Ежедневно в Украину контрабандой завозят более 5 тысяч гаджетов Apple – государство теряет миллиарды20.05.25, 18:40 • 3204 просмотра

В этом контексте полноценное внедрение системы CEIR и ее интеграция с украинскими реестрами и информационными базами данных может стать эффективным инструментом контроля за оборотом техники. Это позволит уменьшить количество нелегально ввезенных устройств, усилить защиту потребителей, повысить поступления в бюджет и сделать невозможным повторное использование похищенных телефонов, что укрепит безопасность телеком-рынка.

Потенциальные изменения поддерживают и основные стейкхолдеры рынка телекоммуникаций.

"В настоящее время законодательство не предусматривает участия операторов электронных коммуникаций в вопросе серого импорта устройств. Это системный вопрос, требующий комплексного урегулирования на уровне государства – со стороны таможенных, фискальных и правоохранительных органов", – отметили в пресс-службе компании lifecell Украина.

Напомним

В Украине на платформе Министерства внутренних дел Украины работает розыскная база мобильных телефонов, которая постоянно обновляется. Для проверки устройства пользователям нужно ввести IMEI-код − это позволяет выяснить, находится ли телефон в розыске. Узнать IMEI можно, набрав на телефоне *#06#, в настройках или на корпусе устройства. В то же время, по словам экспертов, для эффективной борьбы с "серым" рынком этого недостаточно. Технические решения должны быть частью более широкой стратегии, включающей системное противодействие коррупции, усиление контроля за импортом и реформирование работы таможни. Именно из-за слабых мест в таможенном регулировании на украинский рынок попадает большое количество устройств, которые ввозятся без уплаты налогов или без официального подтверждения происхождения. В итоге государство недополучает миллиарды гривен, а потребители рискуют приобрести товар с сомнительным или незаконным статусом.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономикапубликации
Министерство внутренних дел Украины
Украина
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