Україна може посилити боротьбу з "сірою" електронікою завдяки міжнародним цифровим інструментам.

В умовах стрімкого зростання обсягів нелегального імпорту смартфонів та іншої електроніки експерти звертають увагу на потенціал системи Центрального реєстру ідентифікації обладнання (Central Equipment Identity Register – CEIR) як ефективного інструменту протидії "сірому" ринку електроніки, зокрема смартфонів, планшетів та інших мобільних гаджетів, пише УНН.

CEIR – це система, яка відстежує IMEI мобільних пристроїв та відіграє вирішальну роль у боротьбі з розповсюдженням "чорного" ринку та забезпеченні законності продажів смартфонів зазначають американські дослідники ринку електроніки.

Простими словами, якщо мобільний пристрій має незареєстрований або змінений IMEI-код, мобільні оператори можуть відмовити йому в обслуговуванні. У низці країн система CEIR дозволяє виявляти такі пристрої, зокрема ті, що були ввезені в обхід митного контролю або реалізовані без сплати податків.

Україна наразі стикається з критичною ситуацією на ринку електроніки, де значну частку займає так званий "сірий" імпорт. За оцінками Американської торгової палати, втрати державного бюджету від тіньового обігу лише окремих моделей смартфонів сягають 5,5 млрд грн. Європейська Бізнес Асоціація повідомляла, що офіційні представники компанії Apple в Україні у 2023 році навели невтішну статистику: частка тіньового ринку смартфонів цього бренду зросла з 60% у 2021 році до 71% у 2023-му. Подібна ситуація спостерігалася й щодо інших торговельних марок.

Щодня в Україну контрабандою завозять понад 5 тисяч гаджетів Apple – держава втрачає мільярди

У цьому контексті повноцінне запровадження системи CEIR та її інтеграція з українськими реєстрами та інформаційними базами даних може стати стати ефективним інструментом контролю за обігом техніки. Це дозволить зменшити кількість нелегально ввезених пристроїв, посилити захист споживачів, підвищити надходження до бюджету та унеможливити повторне використання викрадених телефонів, що зміцнить безпеку телеком-ринку.

Потенційні зміни підтримують й основні стейкхолдери ринку телекомунікацій.

"Наразі законодавство не передбачає участі операторів електронних комунікацій у питанні сірого імпорту пристроїв. Це системне питання, яке потребує комплексного врегулювання на рівні держави – з боку митних, фіскальних та правоохоронних органів", – зазначили у пресслужбі компанії lifecell Україна.

Нагадаємо

В Україні на платформі Міністерства внутрішніх справ України працює розшукова база мобільних телефонів, яка постійно оновлюється. Для перевірки пристрою користувачам потрібно ввести IMEI-код − це дозволяє з’ясувати, чи перебуває телефон у розшуку. Дізнатися IMEI можна, набравши на телефоні *#06#, у налаштуваннях або на корпусі пристрою. Водночас за словами експертів, для ефективної боротьби з "сірим" ринком цього недостатньо. Технічні рішення мають бути частиною ширшої стратегії, що включає системну протидію корупції, посилення контролю за імпортом і реформування роботи митниці. Саме через слабкі місця у митному регулюванні на український ринок потрапляє велика кількість пристроїв, які ввозяться без сплати податків або без офіційного підтвердження походження. У підсумку держава недоотримує мільярди гривень, а споживачі ризикують придбати товар із сумнівним або незаконним статусом.