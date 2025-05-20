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Ежедневно в Украину контрабандой завозят более 5 тысяч гаджетов Apple – государство теряет миллиарды

Киев • УНН

 • 20 просмотра

По данным журналиста Плинского, ежедневно в Украину ввозят контрабандой 5440 гаджетов Apple. Из-за неуплаты НДС государство потеряло 1,8 млрд грн только за первый квартал 2025 года.

Ежедневно в Украину контрабандой завозят более 5 тысяч гаджетов Apple – государство теряет миллиарды

Украина ежедневно теряет миллионы гривен налогов из-за массового ввоза контрабандной техники Apple. Об этом сообщил журналист-расследователь Андрей Плинский в своем телеграм канале, ссылаясь на собственные подсчеты и статистику, пишет УНН.

"5 440 гаджетов Apple ежедневно пересекают границу Украины контрабандой, а за потерянные на этом налоги можно было бы ежедневно покупать 1 000 FPV-дронов", – отметил Плинский в своем публичном месседже.

По его словам, таможня системно игнорирует проблему нелегального импорта, демонстрируя формальные отчеты о якобы эффективной борьбе с контрабандой. Согласно предоставленным журналистом данным, в первом квартале 2025 года в Украину было официально импортировано всего 47 869 iPhone. В то же время мобильные операторы зарегистрировали 250 166 новых устройств. Это означает, что более 202 тысяч смартфонов было ввезено без уплаты налогов, что составляет 80,9% контрабанды.

Плинский приводит и общую цифру: рынок техники Apple в январе-марте 2025 года составил 11,2 млрд грн, из которых около 9 млрд – в "тени". При этом только за счет неуплаты НДС государство потеряло не менее 1,8 млрд грн.

Плинский утверждает, что таможенники не только знают о ситуации, но и фактически контролируют нелегальные потоки, поэтому как не замечать ежедневную перевозку через границу более 5 тыс. устройств Apple таможня никак не может.

"Целых 107 единиц техники Apple обнаружили таможенники за три месяца 2025 года из 489 719 штук, ввезенных контрабандой. Считаю, это успех, достойный внимания. Эффективность департамента Райкова по Apple составила 0,022%", – отмечает журналист.

Что касается реализации товаров, журналист отмечает, что внутри страны эстафету контрабанды принимают недобросовестные продавцы, которые ежедневно реализуют тысячи гаджетов Apple без уплаты налогов и без выдачи фискальных чеков.  

Вскоре журналист анонсировал серию публикаций, посвященных системной контрабанде и бездеятельности Гостаможслужбы.

Напомним

Украинские потребители все внимательнее относятся к происхождению техники, в частности обращая внимание на ее официальность, качество и гарантийное обслуживание. Несмотря на это, рост "серого" импорта остается актуальной проблемой: значительная часть техники попадает на рынок без надлежащей сертификации, сопроводительных документов и налоговых отчислений. Некоторые покупатели сознательно выбирают более дешевые альтернативы, не всегда задумываясь о возможных последствиях.

Покупая технику через сомнительные сети, работающие с неофициальными поставщиками, потребители подвергают себя риску проблемной работы желанных гаджетов. Такие устройства часто не имеют надлежащей сертификации, гарантийного обслуживания, а некоторые настройки или функции могут быть полностью заблокированы.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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