Украина избрана членом Экономического и социального совета ООН на следующие три года - Сибига

Украина была избрана в первом туре членом Экономического и социального совета ООН на 2026-2028 годы. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х, передает УНН.

Украина только что была избрана в первом туре членом ЭКОСОС на 2026-2028 годы. Это значительное достижение, ради которого мы неустанно работали в течение длительного времени. Мы благодарны за доверие и поддержку. Для Украины большая честь присоединиться к одному из главных органов ООН, который способствует глобальному сотрудничеству в сфере развития, прав человека и гуманитарного реагирования. Эти направления соответствуют целям и принципам Устава ООН - написал Сибига.

Он подчеркнул, что "Украина будет активно, конструктивно и в духе партнерства приобщаться к достижению целей устойчивого развития, способствовать укреплению солидарности и построению более инклюзивного, справедливого и устойчивого мира для всех".

Мы надеемся на тесное сотрудничество для защиты общих ценностей и достижения ощутимого прогресса - резюмировал Сибига.

Справка

Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС) - главный орган по координации экономической деятельности ООН и специализированных учреждений, связанных с ООН.

ЭКОСОС состоит из 54 стран-членов, которые избираются Генеральной Ассамблеей ООН сроком на 3 года, ежегодно по 18 членов. Места в Совете распределяются по географическому критерию: 14 мест - страны Африки, 11 мест - страны Азии, 6 - страны Восточной Европы, 10 - страны Латинской Америки и Карибского бассейна и 13 - страны Западной Европы и другие страны. Каждый член Совета имеет один голос, решения принимаются простым большинством голосов. ЭКОСОС проводит ежегодно две сессии продолжительностью в один месяц: в Нью-Йорке и в Женеве.

Украину неоднократно избирали членом ЭКОСОС, в частности в 2019-2021, 2010-2012, 2002-2004 годах.

Напомним

Страны Организации Объединенных Наций проголосовали за избрание Латвии в Совет безопасности ООН на 2026 и 2027 годы.