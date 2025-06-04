Україну обрано членом Економічної і соціальної ради ООН на наступні три роки - Сибіга
Київ • УНН
Україну було обрано в першому турі членом ЕКОСОР на 2026-2028 роки. Це значне досягнення, яке сприятиме глобальному співробітництву у сфері розвитку.
Україна була обрана в першому турі членом Економічної і соціальної ради ООН на 2026-2028 роки. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соцмережі Х, передає УНН.
Україна щойно була обрана в першому турі членом ЕКОСОР на 2026-2028 роки. Це значне досягнення, заради якого ми невтомно працювали протягом тривалого часу. Ми вдячні за довіру та підтримку. Для України велика честь приєднатися до одного з головних органів ООН, який сприяє глобальному співробітництву у сфері розвитку, прав людини та гуманітарного реагування. Ці напрямки відповідають цілям та принципам Статуту ООН
Він наголосив, що "Україна активно, конструктивно та в дусі партнерства долучатиметься до досягнення цілей сталого розвитку, сприятиме зміцненню солідарності та побудові більш інклюзивного, справедливого та стійкого світу для всіх".
Ми сподіваємося на тісну співпрацю задля захисту спільних цінностей і досягнення відчутного прогресу
Довідка
Економічна і соціальна рада ООН (ЕКОСОР) - головний орган з координації економічної діяльності ООН і спеціалізованих установ, пов'язаних з ООН.
ЕКОСОР складається з 54 країн-членів, які обираються Генеральною Асамблеєю ООН терміном на 3 роки, щорічно по 18 членів. Місця в Раді розподіляються за географічним критерієм: 14 місць - країни Африки, 11 місць - країни Азії, 6 - країни Східної Європи, 10 - країни Латинської Америки та Карибського басейну і 13 - країни Західної Європи та інші країни. Кожен член Ради має один голос, рішення ухвалюють простою більшістю голосів. ЕКОСОР проводить щорічно дві сесії тривалістю в один місяць: у Нью-Йорку і в Женеві.
Україну неодноразово обирали членом ЕКОСОР, зокрема у 2019-2021, 2010–2012, 2002–2004 роках.
Нагадаємо
Країни Організації Об'єднаних Націй проголосували за обрання Латвії до Ради безпеки ООН на 2026 і 2027 роки.