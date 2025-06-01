Масована атака на Київщину: сили ППО збили дрони та ракети, є пошкоджені будинки

У ніч на 1 червня російські війська здійснили чергову масовану повітряну атаку на Київську область, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.

Уночі ворог знову здійснив масовану атаку на Київщину, комбінуючи БпЛА, крилаті та балістичні ракети. Він усе більше нарощує кількість ударних дронів для своїх атак на мирні українські населені пункти