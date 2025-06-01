Масована атака на Київщину: сили ППО збили дрони та ракети, є пошкоджені будинки
Київ • УНН
Вночі ворог атакував Київщину дронами та ракетами. ППО збила 15 дронів, але у Білоцерківському районі пошкоджено 10 приватних будинків: вибиті вікна, посічені фасади та пошкоджені покрівлі.
У ніч на 1 червня російські війська здійснили чергову масовану повітряну атаку на Київську область, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети.
Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.
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Уночі ворог знову здійснив масовану атаку на Київщину, комбінуючи БпЛА, крилаті та балістичні ракети. Він усе більше нарощує кількість ударних дронів для своїх атак на мирні українські населені пункти
За його словами, сили протиповітряної оборони ефективно спрацювали, у тому числі підрозділи Сил безпілотних систем "Чисте небо", які перехопили 15 ворожих дронів. Робота з виявлення та знищення повітряних цілей триває. За інформацією, постраждалих серед населення немає та влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.
На жаль, унаслідок ворожої атаки в Білоцерківському районі пошкоджено 10 приватних будинків. В них вибиті вікна, посічені посади та пошкоджені покрівлі. Усім власникам будинків буде надана необхідна допомога
Голова Київської ОВА підкреслив, що наразі оперативні служби продовжують роботи з ліквідації наслідків та документування пошкоджень. Повітряна тривога триває — мешканців закликають залишатися в укриттях до завершення небезпеки.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що в ніч проти 01 червня в Київській області сили протиповітряної оборони працювали по ворожих дронах.