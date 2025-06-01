На Київщині ППО працює по ворожих дронах
Київ • УНН
Вночі 1 червня на Київщині сили ППО збивають ворожі БпЛА. Влада закликає мешканців перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги через загрозу російських безпілотників.
У ніч проти 01 червня в Київській області сили протиповітряної оборони працювали по ворожих дронах. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація (КОВА) у Telegram, передає УНН.
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В КОВА закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.
Повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників у Київській області оголосили в суботу о 23:42.
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