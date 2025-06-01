На Київщині ППО працює по ворожих дронах

$41.530.00
46.800.00
ukenru
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа
31 травня, 16:00 • 33927 перегляди

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

31 травня, 13:12 • 57757 перегляди

В ОП пояснили, чому рф не показує свій меморандум про припинення вогню

31 травня, 12:42 • 70266 перегляди

Літо прийде в Україну з дощами та спекою під 30°

Ексклюзив
31 травня, 06:00 • 78564 перегляди

Спричиняє щонайменше 16 різних типів раку: терапевтка про шкоду куріння

30 травня, 16:58 • 114502 перегляди

Україна "пропустить" виплату 665 мільйонів доларів за держборгом. У Мінфіні дали роз'яснення

Ексклюзив
30 травня, 13:21 • 140639 перегляди

У центрі Чернігова помітили смерч: експерт попереджає про можливе збільшення таких явищ влітку

Ексклюзив
30 травня, 11:54 • 128916 перегляди

Корупційний дисонанс у Раді: суд 2 червня продовжить розгляд справи обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних

Ексклюзив
30 травня, 11:01 • 109403 перегляди

Фото з Усиком та суд між клонами: дещо про дрібніших гравців ринку "сірої" техніки

30 травня, 10:40 • 280555 перегляди

Ілон Маск іде з Білого дому: чим запам’яталися 130 днів на посаді радника Трампа

Ексклюзив
30 травня, 08:52 • 191533 перегляди

Як війна вплинула на малих українців - інтерв'ю із головою Держслужби у справах дітей

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
0м/с
65%
750мм
Популярнi новини

Ранковий удар по передмістю Харкова: семеро постраждалих, пошкоджені будинки

31 травня, 13:25 • 5422 перегляди

Thе Guаrdian назвало можливу причину, чому Німеччина не готова дати Україні Taurus

31 травня, 14:13 • 49439 перегляди

У застосунку Резерв+ додалися два сервіси

31 травня, 15:12 • 18253 перегляди

Китай розкритикував Макрона за порівняння України та Тайваню: це подвійні стандарти

31 травня, 15:43 • 29386 перегляди

Окупанти вдарили КАБами по Запорізькій області: є поранена, горять будинки

16:52 • 6508 перегляди
Публікації

“Золота” посада під загрозою: Олена Дума вперлася у “крісло” голови АРМА і знову воює через реформу

30 травня, 14:15 • 152322 перегляди

Цінності на смітнику: світ у мінусі на 91 млрд доларів через e-waste

30 травня, 13:52 • 173237 перегляди

Замість підозри - тиша: як розслідування проти головного юриста НБУ загрузло у бездіяльності

30 травня, 12:00 • 181486 перегляди

Ілон Маск іде з Білого дому: чим запам’яталися 130 днів на посаді радника Трампа

30 травня, 10:40 • 280555 перегляди

Як війна вплинула на малих українців - інтерв'ю із головою Держслужби у справах дітей
Ексклюзив

30 травня, 08:52 • 191533 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Реджеп Таїп Ердоган

Олександр Сирський

Емманюель Макрон

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Велика Британія

Туреччина

Стамбул

Реклама
УНН Lite

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

31 травня, 16:00 • 33927 перегляди

Айс-лате: п’ять варіантів холодної кави, які легко приготувати вдома

30 травня, 12:39 • 71838 перегляди

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

30 травня, 08:06 • 105937 перегляди

Літо без сорочок: Джастін Бібер із сином зустрічають теплі дні

30 травня, 07:19 • 91443 перегляди

"Playing God" з музикою Nube отримує право на участь в "Оскарі" після перемоги на Animayo

29 травня, 07:36 • 164004 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

MIM-104 Patriot

Су-34

Bild

Дассо Міраж 2000

На Київщині ППО працює по ворожих дронах

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Вночі 1 червня на Київщині сили ППО збивають ворожі БпЛА. Влада закликає мешканців перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги через загрозу російських безпілотників.

На Київщині ППО працює по ворожих дронах

У ніч проти 01 червня в Київській області сили протиповітряної оборони працювали по ворожих дронах. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація (КОВА) у Telegram, передає УНН.

Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях

- йдеться у повідомленні.

В КОВА закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги. 

Повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників у Київській області оголосили в суботу о 23:42.

Нагадаємо

В РНБО заявили про ознаки підготовки росією нових обстрілів України. Заява пролунала на тлі "розчарування" Трампом останніми ударами рф по Україні.

"Відповідь на масовані атаки Києва": рф цинічно виправдовує свої удари по цивільним в Україні26.05.25, 12:08 • 2940 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Київська область
Рада національної безпеки і оборони України
Дональд Трамп
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9