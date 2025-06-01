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В Киевской области ПВО работает по вражеским дронам

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Ночью 1 июня в Киевской области силы ПВО сбивают вражеские БпЛА. Власти призывают жителей находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги из-за угрозы российских беспилотников.

В Киевской области ПВО работает по вражеским дронам

В ночь на 01 июня в Киевской области силы противовоздушной обороны работали по вражеским дронам. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация (КОВА) в Telegram, передает УНН.

Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БПЛА. Силы ПВО работают по целям

- говорится в сообщении.

В КОВА призвали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги. 

Воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников в Киевской области объявили в субботу в 23:42.

Напомним

В СНБО заявили о признаках подготовки россией новых обстрелов Украины. Заявление прозвучало на фоне "разочарования" Трампом последними ударами рф по Украине.

"Ответ на массированные атаки Киева": рф цинично оправдывает свои удары по гражданским в Украине26.05.25, 12:08 • 2940 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Киевская область
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Дональд Трамп
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