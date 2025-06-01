В Киевской области ПВО работает по вражеским дронам
Киев • УНН
Ночью 1 июня в Киевской области силы ПВО сбивают вражеские БпЛА. Власти призывают жителей находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги из-за угрозы российских беспилотников.
В ночь на 01 июня в Киевской области силы противовоздушной обороны работали по вражеским дронам. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация (КОВА) в Telegram, передает УНН.
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В КОВА призвали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.
Воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников в Киевской области объявили в субботу в 23:42.
Напомним
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