В Киевской области ПВО работает по вражеским дронам

В ночь на 01 июня в Киевской области силы противовоздушной обороны работали по вражеским дронам. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация (КОВА) в Telegram, передает УНН.

Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БПЛА. Силы ПВО работают по целям - говорится в сообщении.

В КОВА призвали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.

Воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников в Киевской области объявили в субботу в 23:42.

Напомним

В СНБО заявили о признаках подготовки россией новых обстрелов Украины. Заявление прозвучало на фоне "разочарования" Трампом последними ударами рф по Украине.

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