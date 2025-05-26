"Ответ на массированные атаки Киева": рф цинично оправдывает свои удары по гражданским в Украине

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков цинично искривляет действительность и называет гражданские объекты Украины, по которым последние дни бьет россия - военными. Также он заявляет, что это ответ на массированные атаки Киева по российским объектам.

Об этом сообщает Telegram-канал "Вы слушали маяк", передает УНН.

песков пытается, как всегда, оправдать жестокие российские удары по гражданской инфраструктуре Украины, называя их военными, что не соответствует действительности. Также он цинично лжет, когда заявляет, что Украина атакует именно социальную инфраструктуру рф.

Разумеется, является. Об этом уже говорилось неоднократно. Мы видим, как украинцы бьют по нашим объектам социальной инфраструктуры, мирной инфраструктуры. Это ответный удар. И удар как раз по военным объектам, по военным целям