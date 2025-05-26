"Ответ на массированные атаки Киева": рф цинично оправдывает свои удары по гражданским в Украине
Киев • УНН
Пресс-секретарь кремля назвал гражданские объекты Украины военными целями, чтобы оправдать удары. Это произошло после массированной атаки рф на Одесскую область.
Пресс-секретарь кремля дмитрий песков цинично искривляет действительность и называет гражданские объекты Украины, по которым последние дни бьет россия - военными. Также он заявляет, что это ответ на массированные атаки Киева по российским объектам.
Об этом сообщает Telegram-канал "Вы слушали маяк", передает УНН.
Детали
песков пытается, как всегда, оправдать жестокие российские удары по гражданской инфраструктуре Украины, называя их военными, что не соответствует действительности. Также он цинично лжет, когда заявляет, что Украина атакует именно социальную инфраструктуру рф.
Разумеется, является. Об этом уже говорилось неоднократно. Мы видим, как украинцы бьют по нашим объектам социальной инфраструктуры, мирной инфраструктуры. Это ответный удар. И удар как раз по военным объектам, по военным целям
Дополнение
Президент США Дональд Трамп заявил, что путин абсолютно сошел с ума.
Он без необходимости убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и дроны запускают в города Украины без всякой на то причины
россия ночью выпустила по Украине 9 ракет и 355 беспилотников, сбиты все 9 ракет и обезврежено 288 дронов, 233 из которых сбиты.
Одесская область ночью снова подверглась атаке российских войск, из-за попадания вражеских дронов есть разрушения в частных домовладениях.
Также в результате атаки ударными беспилотниками пострадал ребенок.