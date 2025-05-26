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Над Украиной во время атаки рф сбили 9 из 9 ракет и обезвредили 288 из 355 дронов
08:18 • 4934 просмотра

Над Украиной во время атаки рф сбили 9 из 9 ракет и обезвредили 288 из 355 дронов

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Над Украиной во время атаки рф сбили 9 из 9 ракет и обезвредили 288 из 355 дронов

Киев • УНН

 • 4786 просмотра

Ночью 26 мая россия атаковала Украину, выпустив 9 крылатых ракет Х-101 и 355 ударных БпЛА. Украинская ПВО сбила все ракеты и обезвредила 288 дронов.

Над Украиной во время атаки рф сбили 9 из 9 ракет и обезвредили 288 из 355 дронов

россия ночью выпустила по Украине 9 ракет и 355 беспилотников, сбиты все 9 ракет и обезврежено 288 дронов, 233 из которых сбиты, сообщили в понедельник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 26 мая враг совершил комбинированный удар по Украине с применением 364-х средств воздушного нападения противника: 9 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков - Саратовская область); 355 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов из направлений: Брянск, Миллерово, Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отбивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 11.00 противовоздушной обороной сбиты все 9 крылатых ракет Х-101, обезврежено 288 вражеских БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке, севере, юге, западе и в центре страны. 233 - сбиты огневыми средствами поражения, 55 - локационно потеряны/подавлены РЭБ.

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

"Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 5 локациях, а также падение сбитых ударных БпЛА в 10 локациях", - говорится в сообщении.

Киев третью ночь подряд под российской атакой дронов: есть повреждения в одном районе26.05.25, 08:49 • 5580 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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