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F-16 Fighting Falcon

Над Україною під час атаки рф збили 9 з 9 ракет та знешкодили 288 з 355 дронів

Київ • УНН

 • 5106 перегляди

Вночі 26 травня росія атакувала Україну, випустивши 9 крилатих ракет Х-101 та 355 ударних БпЛА. Українська ППО збила всі ракети та знешкодила 288 дронів.

Над Україною під час атаки рф збили 9 з 9 ракет та знешкодили 288 з 355 дронів

росія вночі випустила по Україні 9 ракет та 355 безпілотників, збито усі 9 ракет та знешкоджено 288 дронів, 233 з яких збито, повідомили у понеділок у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 26 травня ворог здійснив комбінований удар по Україні із застосуванням 364-х засобів повітряного нападу противника: 9 крилатих ракет повітряного базування Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків - Саратовська область); 355 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 11.00 протиповітряною обороною збито усі 9 крилатих ракет Х-101, знешкоджено 288 ворожих БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни. 233 - збито вогневими засобами ураження, 55 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 5 локаціях, а також падіння збитих ударних БпЛА у 10 локаціях", - ідеться у повідомленні.

Київ третю ніч поспіль під російською атакою дронів: є пошкодження в одному районі26.05.25, 08:49 • 5584 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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