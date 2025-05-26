рф ночью снова атаковала Одесскую область: показали последствия
Киев • УНН
В Одесской области в результате ночной атаки дронов есть разрушения частных домов. Поврежден газопровод, крыши, гаражи и авто, но без жертв.
Одесская область ночью снова подверглась атаке российских войск, из-за попадания вражеских дронов есть разрушения в частных домовладениях. Поврежден газопровод, возгорания не было. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС Украины.
Сегодня ночью в результате попадания вражеских дронов возникли пожары и разрушения в частных домовладениях. В местах попаданий в Одесском районе произошло разрушение жилого дома на площади 100 кв. м с последующим возгоранием, спасатели оперативно ликвидировали пожар
Также указано, что повреждены крыши жилых домов, надворная постройка, 2 гаража, 3 легковых автомобиля, забор и газовый трубопровод без последующего возгорания. Еще по одному адресу произошло разрушение 2-х гаражей с последующим возгоранием, уничтожен легковой автомобиль и поврежден жилой дом.
В ГСЧС отмечают, что погибших и пострадавших нет.
Дополнение
В ночь на понедельник, 26 мая, рф снова массированно атаковала Украину.
Киев третью ночь подряд под российской атакой дронов: есть повреждения в одном районе26.05.25, 08:49 • 4206 просмотров