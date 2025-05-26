рф уночі знову атакувала Одещину: показали наслідки
Київ • УНН
В Одеській області внаслідок нічної атаки дронів є руйнування приватних будинків. Пошкоджено газопровід, дахи, гаражі та авто, але без жертв.
Одеська область вночі знову зазнала атаки російських військ, через влучання ворожих дронів є руйнування в приватних домоволодіннях. Пошкоджено газопровід, загоряння не було. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС України.
Сьогодні вночі внаслідок влучання ворожих дронів виникли пожежі та руйнування в приватних домоволодіннях. В місцях влучань в Одеському районі сталось руйнування житлового будинку на площі 100 кв. м з подальшим загоранням, рятувальники оперативно ліквідували пожежу
Також вказано, що пошкоджено дахи житлових будинків, надвірну споруду, 2 гаражі, 3 легкових автомобілі, паркан та газовий трубопровід без послідуючого загоряння. Ще за однією адресою сталось руйнування 2-х гаражів з подальшим загорянням, знищено легковий автомобіль та пошкоджено житловий будинок.
У ДСНС зазначають, що загиблих та постраждалих немає.
Доповнення
У ніч на понеділок, 26 травня, рф знову масовано атакувала Україну.
Київ третю ніч поспіль під російською атакою дронів: є пошкодження в одному районі26.05.25, 08:49 • 4660 переглядiв